De guitige reden dat Rolls-Royce blikken piloten laakt

Pak aan, robot.

De naam Rolls-Royce is al sinds mensenheugenis een synoniem voor opulente luxe. Er is echter één aspect dat tegenwoordig veel geassocieerd wordt met premium auto’s waarin het merk niet meegaat in de vaart der volkeren, namelijk autonoom rijden. Als liefhebber van autorijden is het makkelijk dit over het hoofd te zien. ‘Wij’ hebben het helemaal niet zo op deze moderne tech en zullen er dus ook niet per se naar zoeken in ronkende persberichten over nieuwe auto’s. Liever kijken we naar de specificaties van de motor, het design en de andere technische snufjes.

Oplettende lezers zullen bij de introductie van de splinternieuwe Cullinan echter wel opgemerkt hebben dat het woordje ‘autonoom’ niet voortkomt in de tekst. Dit is deze keer niet te wijten aan een ernstige omissie van het AB-schrijvers gilde, maar aan het simpele feit dat Rolls-Royce autonome tech in zijn huidige vorm gestolen kan worden.

Dat lijkt in eerste instantie raar in een wereld waarin Tesla, Mercedes, BMW, Audi en tegenwoordig zelfs enkele huis-tuin-en-keuken merken hoog van de toren blazen over hun (semi-)autonome skills. Als Rolls-Royce nou een merk was dat draaide om zelf sturen, zoals Ferrari, dan zou het nog logisch zijn. Doch het Britse luxemerk is niet bepaald het eerste waar je aan denkt bij de dagdroom om een bochtig bergweggetje te verslinden.

En toch is de reden dat Rolls de techniek voorlopig links laat liggen eigenlijk heel logisch. Rolls-eigenaren hebben immers doorgaans de beschikking over een chauffeur van vlees en bloed, aldus CEO Torsten Müller-Ötvös. Er is dus helemaal geen reden om een chauffeur van blik in de auto’s te implementeren, zeker niet zolang deze maar half capabel is, aldus de topman. Rolls-klanten zouden daar namelijk geen geduld voor hebben:

We are truly interested in autonomous driving, but at a stage where it is truly effortless. It doesn’t make sense as some in-between solution. Our customers would not have patience for that.

Omdat het traditiemerk deel uitmaakt van de BMW Group, hoeft het ook niet te ‘experimenteren’ met een product dat nog niet af is. Verwacht autonome Rolls-Royces dus pas als BMW de techniek helemaal fijngeslepen heeft en je écht in je auto kan plaatsnemen, zonder de noodzaak voor een menselijke chauffeur achter ‘het stuur’. Gewoon zoals het heurt, eigenlijk.