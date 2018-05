BMW onthult toekomstplannen, wil de wereld domineren

Number 1, Smash hit, Off the charts, Classic

BMW topman Harald Krüger sprak vandaag zijn discipelen toe tijdens de 98ste jaarlijkse algemene vergadering van het merk. Hierbij tipte Der Harald alle belangrijke punten van de moderne auto industrie aan en zei hij dat BMW op alle vlakken enorm goed zal presteren. BMW-rijders mogen dan bovengemiddeld veel hompen, BMW’s management doet vooral aan zelfbevlekking. Ik heb zelden zo’n uitbunding stukje PR gehoord en dat wil wat zeggen in de autowereld. Enfin, we hebben tussen de regeltjes door er even het heetste nieuws uit gedistilleerd. Een bloemlezing.

2017 was het achtste opeenvolgende recordjaar

De BMW Group verkocht 2,4 miljoen auto’s en 164.000 motoren en scooters. BMW was daarnaast ook het meest winstgevende automerk en dat is mooi nieuws voor iedereen die wat heeft met merk. Het concern deelt namelijk graag de weelde met dikke dividenden en bonussen voor werknemers. Want zo doet men dat nou eenmaal bij BMW, uitdagingen pakken ze samen aan.

Dieselgesjoemel ain’t no thang bij BMW

Ja er is wel een foutje gemaakt. Maar dit was niet expres. Enkele 5-series en 7-series zijn na hun productie uitgerust met verkeerde software. Ook het doel van die software op zich was overigens niet sjoemelen. En het gaat maar om 11.700 auto’s, terwijl BMW er in de afgelopen vijf jaar zo’n elf miljoen afzette. Bovendien stoten BMW diesels gemiddeld veel minder NOx uit dan andere diesels volgens Bundes-onderzoek. Kortom, BMW treft geen blaam en Harald vraagt je hem te blijven vertrouwen.

Paarse broeken hebben een naam bedacht voor BMW’s strategie in de komende jaren: NUMBER ONE > NEXT

Deze strategie heeft drie pijlers, namelijk Electrification, Being Global en Products & Services. GE-NI-AAL. Wie anders had dit kunnen bedenken, behalve iedere AB-lezer met een loos minuutje omhanden. Enfin, alles wordt elektrisch bij BMW en dit past in de visie van het merk dat het als haar taak beschouwt mobiliteit in de toekomst duurzaam te maken. Afgelopen jaar werd reeds de 100.000ste elektro-BMW aan een klant uitgeleverd, nota bene een 80-jarige man. Het is nooit te laat om je leven om te gooien, wil Harald maar zeggen.

Electro, it’s a new style

In de komende jaren zal BMW’s afzet van elektro-modellen exponentieel gaan groeien. Althans dat is het plan. Eind 2019 moeten er al 500.000 ‘geëlektrificeerde’ BMW’s rondrijden op de wereld. In 2025 wil het merk 25 verschillende modellen aanbieden met elektro-goodies, waarvan 12 pure EV’s. In dit kader verschijnt later dit jaar de nieuwe Vision iNEXT, die omschreven wordt als een ‘modulair systeem voor de toekomst’. Alle merken binnen de BMW Group gaan profiteren van iNEXT-architectuur, die de drie grote moderne thema’s van de autowereld in zich verenigd: elektrisch, autonoom en connected. Ter gelegenheid van de vergadering gooide BMW dit laffe teasertje eruit, waarin we eigenlijk alleen een i4esque raamlijn kunnen onderscheiden.

World domination

Wat globalisering betreft: BMW produceert momenteel auto’s in dertig fabrieken in veertien verschillende landen. Hoewel ‘being global’ de hele wereld impliceert, ligt de focus volgens BMW op Europa, Amerika en China. In Europa zijn de belangrijkste uitdagingen volgens BMW uitstootnormen en nieuwe standaarden voor connectiviteit (5G). In China wil het haar partnerschappen met Brilliance en Great Wall uitbreiden. Bij het eerste bedrijf zal onder andere de X3 gebouwd gaan worden vanaf 2018. Daarnaast zal de X3 ook in het Amerikaanse Spartanburg en in Zuid-Afrika gebouwd blijven worden. De nieuwe iX3 zal eveneens in China gebouwd worden, als eerste ‘conventionele’ elektro-model binnen het BMW-merk.

HEET: er komt dit jaar nog een nieuwe X5!

De derde pijler is Products and Services. Laten we eerlijk zijn: iedereen met een gezond verstand weet dat alles hier uiteindelijk bij valt of staat. BMW is momenteel bezig met een flink modellenoffensief, dat ons dit jaar nog de 8-serie en Z4 zal brengen, maar ook -jawel- een nieuwe X5. De nieuwe SUV was nog niet bevestigd maar Harald deed tijdens zijn praatje dus officieel uit de doeken dat ‘ie er dit jaar komt.

De groei is nog niet voorbij

Tussen mei 2008 en mei 2018 is de aandelenwaarde van BMW met meer dan 140 procent gestegen. Maar het merk rust niet op zijn lauweren: 2019 moet gewoon weer een recordjaar worden. Naar de ster(ren) en daar voorbij!