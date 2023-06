BMW M3 is nu ietsje sneller dan een Bugatti Veyron

Is die Veyron nu zo omslachtig of zijn de huidige auto’s gewoon zo goed? Deze HPT One X is sneller dan een Veyron.

De Bugatti Veyron was de supercar die alles veranderde. Het was immers de auto die de McLaren F1 van de troon stootte. Misschien nog wel indrukwekkender was de manier waarop. Niet ‘net’ ietsje sneller, maar heel erg veel sneller. En waar de McLaren F1 bijna een raceauto met kentekenplaten was, was de Veyron luxe, comfortabel, pijnlijk precies afgewerkt en zelfs door je oma te besturen.

Tegenwoordig zijn er telkens meer auto’s die de Veyron het vuur aan de schenen leggen en dat is toch eigenlijk bizar? Vorige week was er een AMG-GT 4-Door van de firma Renntech met bijna 1.200 pk. Voor nu hebben we een gekietelde BMW M3 met 1.000 pk. De auto heet de ‘HPT One X’ en het is een monster. HPT is een Zwitserse tuner dat zich voornamelijk richt op dikke Duitsers en voornamelijk het technische aspect.

Basis

De basis voor de HPT One X is de BMW M3 Competition xDrive-uitvoering. Dus met 510 pk, automaat en vierwielaandrijving. Het vermogen is dus nu meer dan het dubbele. Dat krijg je niet voor elkaar met enkel een chipje en uitlaat. Daarvoor moet je echt veel aanpassen en dat is ook gebeurd bij deze enorm sterke BMW. Denk aan gesmede zuigers en versterkte kleppen. Turbo Technik uit Hamburg regelde een setje nieuwe turbo’s. Verder monteerde men een nieuwe brandstofpomp.

Over brandstof gesproken, je kunt diverse benzines tanken. Er is software geschreven voor 98 (E5), 102 of E85 (bio-ethanol). En als je dat laatste goedje in de tank hebt zitten, kun je er het meeste uithalen. Het resultaat is dan 1.000 pk aan vermogen en 1.200 Nm aan koppel. Ze hebben de koppelomvormer versterkt om te zorgen dat de bak niet meteen in de soep loopt.

Prestaties HPT One X

De prestaties zijn bijzonder indrukwekkend voor een BMW M3. Of eigenlijk voor welke straatlegale auto dan ook. De zescilinder levert namelijk net zoveel power als een Veyron, heeft een snelle automaat en vierwielaandrijving. Dus in dat opzicht niet compleet anders dan de Veyron. Van 0-100 km/u sprinten is in 2,3 seconden achter de rug, 0,2 seconde sneller dan de Veyron!

Van 0-200 km/u accelereren duurt 6,5 seconden. Nee, niet 6,5 seconden extra (boven de 2,3) maar 6,5 in totaal. Dus van 100 – 200 km/u Zeitenjagd duurt slechts 4,2 tellen. V an 0-300 km/u duurt 15,4 seconden. Over de topsnelheid zegt HPT niets, maar 350 km/u zal wel geen probleem zijn. Nu is de Veyron wél gebouwd op extreem hoge snelheden en de M3. Dus wellicht dat ze het niet daarom nog niet hebben uitgetest.

Qua uiterlijke verfraaiingen hebben ze zich bij HPT ingehouden voor de One X. Voor liggen er 10×20 velgen op (met 275/30ZR20 banden) en achter 11×21 velgen (met 295/25R21 banden).

Verder zijn er een paar subtiele stickers om aan te tonen dat dit geen normale M3 is. Voor een betere wegligging en fraaiere stance is er ook een Nederlands tintje, want de verlagingsveren komen bij AST vandaan.

Check hieronder de beelden van Automotive Mike, die de auto vorige maand tegenkwam toen die nog 924 pk had:

En check hieronder de rijtest met de BMW M3:

