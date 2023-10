Waarschijnlijk nog meer mensen ontslagen bij VDL Nedcar

Hmmm. Meer ontslagen bij VDL Nedcar. We schrijven net dat de grote baas het zo lekker doet, financieel gezien.

Het kan verkeren. Bredero schreef het ooit al, maar niet vaak was het zo van toepassing als vandaag. Want schreven we net nog dat Wim van de Leegte met zijn 2 miljard op een keurige 18e plek staat in de Quote 500, nu moeten er waarschijnlijk toch weer extra mensen uit bij zijn fabriek VDL Nedcar.

De regionale omroep L1 schrijft daarover en je weet, als een regionale omroep iets schrijft, is het meestal waar. Dus nu waarschijnlijk ook. Maar wat is er dan aan de hand? Dat zullen we proberen uit te leggen.

Waarschijnlijk meer ontslagen bij VDL Nedcar

Zoals je waarschijnlijk wel weet, is het even niet zo leuk om bij VDL Nedcar te werken. Bij de fabriek in het Limburgse Born worden nu nog MINI’s in elkaar gezet, maar BMW heeft besloten de productie daarvan ergens anders te laten plaatsvinden.

Dat betekent dat er veek medewerkers ontslagen gaan worden. Eerst was er sprake van 1800, maar toen kwam BMW tóch nog met een klusje. Bij VDL Nedcar zouden ze batterijsystemen voor de Duitsers in elkaar mogen zetten.

In plaats van alle 1800 mensen eruit, zouden 500 tot 600 werknemers hun baan mogen houden, was de verwachting. Nog steeds zwaar k*t voor de werknemers die wel ontslagen worden, maar we proberen positief te blijven.

Maar nu is bekend geworden dat er waarschijnlijk tóch weer zo’n 200 extra werknemers ontslagen gaan worden, ze kunnen maar 300 tot 400 mensen gebruiken. En dat is zuur. Limburgs zuur, om precies te zijn.

En dat op de dag dat bekend werd dat het vermogen van de baas dus op 2000 miljoen ligt. Wellicht kan hij een greep uit de eigen portemonnee doen om zijn ontslagen werknemers te helpen?

Het zou hem sieren…