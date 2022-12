Grote zorgen om ‘zinkend schip’ VDL Nedcar

VDL Nedcar zal haast moeten maken als ze na BMW een nieuwe klant willen binnenhalen om auto’s te bouwen.

Nederland mag dan niet zo veel automerken (meer) tellen, er staat nog wel een prominente autofabriek bij ons onder in Born. VDL Nedcar, u kent ze wel. Sinds een jaar of tien is Nedcar actief voor BMW om hun compacte modellen (voornamelijk de MINI Countryman en BMW X1) in elkaar te schroeven. Die samenwerking komt echter ten einde en dat betekent dat de laatste Nederlandse BMW in elkaar geschroefd zal worden tegen 2024.

Toekomst VDL Nedcar

BMW was niet de eerste cliënt van VDL Nedcar, vele modellen van Mitsubishi, Volvo en DAF hebben in het verleden het levenslicht gezien in Born. Zo werkt het dan ook meestal: de samenwerking komt ten einde en dus is het tijd voor een nieuwe samenwerking. Niet alleen zorgt dat ervoor dat de schoorsteen blijft roken, ook zorgt dat voor zekerheid voor de 4.000 medewerkers van de fabriek. Logischerwijs zou er dus al een fabrikant staan te popelen om de naam BMW uit te vegen op het whiteboard in de foyer en hun eigen naam er neer te pennen. Zo werkt het helaas niet dit keer.

‘Zinkend schip’

Want die nieuwe samenwerking is (nog) niet gevonden. Dat tot grote zorg van FNV Metaal. De bestuurder van die vakbond, Ron Peters, zegt dat het geduld aardig opraakt. Zo zou FNV spreken van een ‘zinkend schip’. VDL is volgens henzelf in een gevorderd stadium met meerdere partijen, maar eigenlijk zou er nu al een overeenkomst moeten zijn. “Iedere keer belooft de directie dat ze met berichten komen, maar er komt niks.” Aldus Peters. VDL laat aan FNV niet weten welke partijen momenteel het dichtst bij komen, dus ook zij tasten aardig in het duister. Als er namelijk niks wordt bereikt, dan staan ineens al je medewerkers op straat. Ga dat maar eens uitleggen en vooral betalen.

Ooit nog auto’s uit Born?

Een potentiële klant van VDL Nedcar is/was Rivian, wat dankzij het niet willen samenwerken met Mercedes wellicht vorm begint te krijgen. Ook Amerikaanse startup Canoo zou al zowat hun plaatwerk richting Born sturen, maar zagen hier toch vanaf. FNV voelt de bui al hangen: Peters zegt dat ze er ‘weinig vertrouwen in hebben dat er nog auto’s gemaakt kunnen worden na 2024′. (via BNR)