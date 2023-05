Stakingen bij Nedcar, werknemers zijn boos

Volgende week kun je weer genieten van stakingen bij Nedcar, de medewerkers zijn namelijk niet blij.

De Britse autoindustrie was ooit de leidende in de hele wereld. Sterker nog, in de jaren ’40 waren het de Britten die de Duitse autofabrieken overeind hielden, zodat het volk zijn economie weer kon oppakken. Zonder Major Ivon Hirst was er geen Volkswagen. We weten allemaal hoe het is afgelopen met het Wirtschafstwunder van VW. En de Britse autoindustrie? Die hebben zichzelf kapot gestaakt.

Stakingen bij Nedcar

Het is een vergelijk van niets, maar in Nederland gaat men in de autoindustrie ook weer eens staken. Vanaf maandag gaan de medewerkers twee dagen staken, zo kondigen de vakbonden (CNV en FNV). Dat meldt de NOS. De directie weigert namelijk om te praten over het sociaal plan.

Daar waren de werknemers al eens eerder verbolgen over. Vorige week staakten al enkele honderden werknemers. Aan het einde van die week ging men wel weer aan de slag, maar aanstaande maandag en dinsdag gaat men weer staken.

Waar het allemaal om gaat, is het sociaal plan voor als iedereen straks ontslagen is. Want alle 3.800 werknemers kunnen binnenkort namelijk achter de geraniums gaan zitten, daar volgend jaar het contract met BMW afloopt om Mini’s te produceren in Born. Een nieuwe partij is nog niet gevonden en lijkt er ook niet te komn.

Tegemoetkoming

VDL Nedcar moet de werknemers tegemoet komen, omdat deze dus zonder werk komen te zitten. Het wettelijk minimumbedrag dat is vastgesteld, bedraagt 120 miljoen euro. Daar wil (en gaat) VDL dus ook aan voldoen. Maar de vakbonden willen meer: 240 miljoen euro.

De directie van VDL is niet eens van te plan om hierover te praten. Voor de werknemers is staken het laatste middel om druk uit te voeren om de directie toch te laten luisteren. Saillaint detail, twee weken terug hoorden wij over het bericht dat VDL 200 miljoen klaar had liggen voor Lightyear. Dus er is ergens iets van geld.

De FNV eist een ontslagvergoeding van één maand per gewerkt jaar. Ook wil men dat er een goede regeling komt voor mensen die binnenkort met pensioen kunnen gaan. Een woordvoerder van het NOS laat weten dat er mer stakingen gaan volgens als de directie van VDL niet in gesprek gaat over het sociaal plan.

