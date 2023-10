Het is weet lijstjestijd. Dit keer; wie is de rijkste petrolhead van ons kikkerlandje?

Elk jaar rond november ligt hij weer in de winkel, de Quote 500. Voor de één een zegen om erin te staan, voor de ander een groot drama. Want je maakt het het dievengilde wel heel makkelijk om de rijkste Nederlanders op vermogen te rangschikken. Vinden zij.

Wat wij ervan vinden laten we lekker in het midden. Wij gaan alleen maar namedroppen. Want wie is de rijkste petrolhead uit de lijst? En staan er nog verrassingen in? Nou, kijk zelf maar even, zouden we zeggen.

Wie is de rijkste petrolhead van ons kikkerlandje?

Laten we meteen bij de rijkste petrolhead beginnen. Is misschien geen verrassing, maar net als vorig jaar is ook nu Wijnand Pon weer de rijkste. Deze telg uit de Volkswagen importeursfamilie is goed voor de lieve som van 4,1 miljard euro en staat daarmee op plek 6 in de lijst.

Dat is niet alleen verdiend met Volkswagen hoor. Alles wat VAG heet is door de familie Pon ons land binnengehaald en dat levert flink wat centjes op, zo blijkt maar weer. En ze doen nog veel meer natuurlijk. Wat dacht je van de Swapfiets bijvoorbeeld? Ook een vehikel (haha, pun intended) van Pon.

De volgende rijke petrolhead is Wim van de Leegte. Die is te vinden op plek 18 en moet zich behelpen met 2 miljard. Gelukkig heeft BMW hem niet laten vallen, anders was het misschien wel kip-uit-blik geworden met kerst… Nee, gekkigheid, niks dan respect voor deze man en zijn VDL. Heeft hij maar mooi wel zelf gedaan.

Laten we rustig verder kijken, welke petrolhead mag zich nog meer tot de rijkste Nederlanders rekenen? Nou, hier zie je ze.

Plek 24 Ben Mandemakers (eigenaar van Mossel) – 1,8 miljard

Plek 48 Evert Louwman – 1 miljard

Plek 52 David hart (historisch racers)- 950 miljoen

Plek 74 Ilona Zumpolle – van Vliet (autobanden) – 700 miljoen

Plek 86 Peter van Merksteijn (Racing for Holland legende) – 600 miljoen

Plek 102 Erik van Loon (dakar racer)- 475 miljoen

Plek 103 Klaas Meertens (caravans)- 475 miljoen

Plek 114 Rolf Lauret (auto import)- 435 miljoen

Plek 134 Michel Perridon (Bugatti hoarder) – 385 miljoen

Plek 143 Roger Hodenius (rally teamgenoot Jos Verstappen) – 360 miljoen

Plek 156 Ingrid Pon (weduwe van Mijndert pon) – 345 miljoen

Plek 163 Arnold de Haan (pompstations) – 330 miljoen

Plek 177 Caspar en Bas van Heertum (Bas Trucks) – 305 miljoen

Plek 183 Engel Ames (autobedrijven) – 300 miljoen

Plek 196 Frits Kroymans (ferrari’s, faillissementen, covid woekerwinsten)- 285 miljoen

Plek 218 Bart Lubbers (Fastned)- 260 miljoen

Plek 234 Eric Berkhof (van mossel) – 250 miljoen

Plek 277 Leo van Beukering (boedelbak oa)- 220 miljoen

Plek 471 Bernhard ten Brinke (dakar racers)- 130 miljoen

Plek 483 Michiel Langezaal (Fastned)- 130 miljoen

Plek 500 Bernhard van Oranje Nassau – 125 miljoen

We missen nog 1 rijke petrolhead. Maar wie?

Dat zijn ze wel, de rijkste Nederlanders die hun geld -min of meer- in de automobielen hebben verdiend. Met prins Bernhard natuurlijk als bekendste voorbeeld. Die heeft de meeste knaken verdiend in het vastgoed, maar mag zichzelf wel degelijk een petrolhead noemen.

Maar we missen nog 1 naam. Een nieuwe naam. Een zeer bekende naam. En ook meteen het jongste lid in de Quote 500. Ja, we hebben het natuurlijk over Max Verstappen. De in Monaco wonende racebelg-met-Nederlands-paspoort heeft zijn entree gemaakt in ’s lands meest betrouwbare rijkenlijst.

Max is namelijk terug te vinden op plek 428 met een geschat vermogen van 150 miljoen euro. Wat natuurlijk niet slecht is voor iemand van 26, met nog 5 seizoenen te gaan in de Formule 1. Waarin hij zijn vermogen zeer zeker nog zal gaan verdubbelen. En ook voor hem geldt: Niks dan respect. Dat heeft ie maar mooi geflikt.

Maar goed. Ben je hier ook weer van op de hoogte.