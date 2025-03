Waarschuwing: kijk niet te lang naar deze velgen

Vanwege gevaar voor hypnose, of misschien zelfs oogschade. Er is weer een bizarre set velgen onthuld.

Oké, oké, oké, ik ga niet weer beginnen over velgen zoals ik eerder al een keer (en nog een keer, en toen nog een keer) gedaan heb. Kennelijk is maf doen met velgen gewoon inherent aan autodesign tegenwoordig. Daar vinden we vandaag weer een fijn voorbeeld van.

Overfinch Velocity Edition

De velgen van de headerfoto komen namelijk aan het licht bij de onthulling van de nieuwste Overfinch Range Rover. Die firma kun je kennen van het al jaren lang modificeren van Range Rovers. Ze hebben al eens aan een nieuwe ‘Rover gesleuteld, maar da’s ook alweer twee jaar terug. Nu presenteren ze de Velocity Edition. Dat is, volgens Overfinch, de dikste performance-versie die ze ooit hebben gepresenteerd.

De velgen springen dus het meest in het oog, en om dat even af te sluiten: dit bijzondere ‘Helix’-ontwerp is een 24 inch grote velg die uit één stuk aluminium is gesmeed. Als naafkapje krijg je een ‘zwevend’ kapje (zoals op een Rolls-Royce) zodat het Overfinch-logo altijd rechtop staat. Dat is overigens de letters ‘OF’ sierlijk uitgeschreven, wat met de kennis van nu toch een dubbele betekenis heeft. Of de lading perfect dekt (pun not intended), laten we eerlijk zijn.

*ahem* Dat er een set nieuwe velgen moest komen, is volgens Overfinch omdat de Range Rover Velocity Edition is voorzien van een flinke widebody. Die verbreden de auto om het design agressiever te maken, naast een hoop koolstofvezel onderdelen. Om dat laatste bij te staan, zijn alle badges en de letters ‘Overfinch’ voorop uitgevoerd in het zwart.

Interieur

Het exterieur van de Overfinch Velocity Edition is wat heftig, maar het interieur is juist weer wat milder. Sterker nog: het is best fraai. De sportieve zetels zijn uitgevoerd in een diamand-patroontje en bekleed met een soort oranje leder. Die kleur komt op meer plekken terug, zoals het stuur en een accentlijn op het dashboard, maar het is niet over de top gedaan. En het voegt wat kleur toe aan de anders vooral heel grijze buitenkant.

Power

Overfinch heeft het dus over het snelste model dat ze ooit gebouwd hebben, maar het gaat om relatief simpele tuning. De basis is namelijk de P530, de versie met de 4.4 liter V8 van BMW met 530 pk en 750 Nm. Die tilt Overfinch naar 620 pk en 890 Nm. Niet slecht, maar JLR tilt het blok ook naar 615 pk in de SV-versie. Je wint dus eigenlijk maar 5 pk. Omdat het koppel bij de P615 SV identiek blijft aan de P530, win je wel 140 Nm. Hij zal dus best een tandje sneller zijn.

Je kan de Overfinch Velocity Edition bestellen door zelf een standaard Range Rover aan te leveren, of Overfinch bouwt eentje op basis van een door hun aangeschafte nieuwe Range. Dat begint bij iets meer dan 100.000 pond voor de ombouw, wat je mag optellen bij de vanafprijs van je Range Rover. Je mag namelijk zelf nog kiezen of je een korte of lange wielbasis wil.