Automerk grapt met anti-Elon sticker, maar heeft spijt

De tijd van geinige steekjes onder water lijkt voorbij.

Kun je het moddergooien in de media tussen de Duitse merken nog herinneren? Wat een tijd. De ene keer was de grap net wat subtieler dan de andere keer. Maar anno 2025 is men niet meer gediend van geintjes uithalen met concullega’s. Toch? De Noorse tak van Kia dacht hier anders over, maar kwam op die beslissing terug.

Het (op dit moment misschien wat te makkelijk gevonden) doelwit was Tesla. Of beter gezegd, Elon Musk. Op het officiële Instagram-account van Kia Noorwegen verscheen de afbeelding waarin de spot werd gedreven met Elon Musk. De anti-Elon sticker op de Kia hieronder zit doorgaans op Tesla’s van eigenaren die het niet eens zijn met de recente acties van Musk. Maar nu plakte Kia dus zelf zo’n sticker op de nieuwe EV3.

Je hoeft niet naar de Instagram-pagina van Kia Noorwegen te gaan, want de post is inmiddels verwijderd. Gelukkig was een oplettende Twitteraar op tijd om een screenshot te maken.

De oplettende X-gebruiker is Tesla-investeerder Sawyer Merritt. Hij vindt dat Kia een slechte beurt maakt door via officiële kanalen dit soort dingen te posten. Ah joh, een geintje moet kunnen toch? Of hoeft de gebeten hond niet nog een trap na te krijgen van een concurrent? Daarbij heeft Kia dit soort geintjes nu natuurlijk niet nodig.

Tesla niet blij met anti-Elon sticker van Kia

Tesla-medewerker Yun-Ta Tsai reageert op de tweet van Merritt: ”Veel collega’s werken hard om onze Supercharger-infrastructuur met andere merken te delen wat indirect hun klanten helpt. We maken nooit negatieve advertenties over andere merken. Het is bizar hoe andere merken meer tijd spenderen aan negatieve advertenties over ons dan het helpen van hun eigen klanten.”

Hmm, nooit slechte reclame over andere merken hè? Die memo heeft Elon duidelijk gemist. Gelukkig voor het Amerikaanse EV-merk zijn er nog wel merken die vriendjes willen zijn met Elon Musk en Tesla.