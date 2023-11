Waarschuwing: vanmiddag code geel in verband met wind

Het KNMI geeft code geel af voor vanmiddag met het advies om alert te zijn.

Code geel! Code geel! Sluit al uw ramen en deure… oh nee, het is code geel. Bij code oranje en code rood wordt het pas echt link, maar toch is code geel voor het KNMI heftig genoeg om ons te waarschuwen. Dus bij deze zijn ook jullie gewaarschuwd.

Wat is er gaande?

Tussen 13:00 en 18:00 vandaag worden zware windstoten verwacht vanuit het westen. Deze komen met zo’n 75 km/u het land in. Aan zee worden windstoten tot en met 90 km/u verwacht. Op de Waddeneilanden en in het westen van het land barst de wind los vanaf 13:00 en zal net voor de avondspits de rust wederkeren, verder landinwaarts zal je vanaf zo’n 15:00 of 16:00 tot 18:00 de wind voelen.

Wat moet ik doen?

In principe niks wat je normaal ook niet zou doen. Code geel betekent zoals gezegd dat er geen advies geldt om niet de weg op te gaan, maar wees voorbereid en alert. Takken kunnen losschieten en op de weg dan wel je auto landen en het kan wat drukker worden op de weg. Heb jij een bestel- of vrachtwagen dan kan je wellicht voelen dat de auto wat gaat schommelen. Veel heftiger dan dat zou het niet moeten worden.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee en dat zijn jullie bij deze. Het officiële advies op de weg van de KNMI luidt over het algemeen ‘rijd langzamer en houd meer afstand tot je voorligger’. Dat doen we als brave burgers sowieso al, toch? (via KNMI)