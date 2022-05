Zo gaat de betaalbare EV van Fisker eruitzien

De Fisker Pear wordt een klein beetje peervormig.

Een nieuwe autofabrikant die met een betaalbare auto komt, dat zien we niet vaak. Logisch ook, want daarmee maak je het jezelf heel lastig. Dit zijn modellen waarbij je kleine marges moet hanteren en veel aantallen verkopen. Toch gaat Fisker een dappere poging wagen.

Even voor de duidelijkheid: dit is niet het Fisker dat ons de Karma bracht. Fisker Automotive is al lang ter ziele en inmiddels is Henrik Fisker druk bezig met zijn nieuwste onderneming: Fisker Inc. Hiermee richt hij zich volledig op elektrische auto’s. Wat anders?

Het eerste wapenfeit van het nieuwe Fisker is de Ocean, een elektrische cross-over. Het merk is echter ook al bezig met het volgende model. Dat wordt een interessante, want dit moet een betaalbaar model worden. Deze auto gaat de Pear heten. Dit is geen verwijzing naar een spappig stuk fruit, maar een afkorting voor Personal Electric Automotive Revolution.

Dit konden we jullie in februari al vertellen, maar nu hebben we wat meer info. We krijgen zelfs al een plaatje voorgeschoteld. Daarop zien we een futuristisch ogende hatchback, of iets wat er op lijkt.

Voor de productie van de betaalbare EV heeft Fisker de handen ineengeslagen met het Taiwanese Foxconn. Dat betekent niet dat de auto in Azië gebouwd zal worden. Foxconn heeft namelijk een fabriek in Ohio weten te bemachtigen. Die hebben ze over kunnen nemen van het noodlijdende Lordstown.

In Ohio moet de Fisker Pear in serieuze aantallen van de band gaan rollen. Fisker mikt uiteindelijk op minstens 250.000 auto’s per jaar. Qua prijs heeft het merk een vanafprijs van minder dan 29.900 dollar in gedachten. Dat is omgerekend 28.800 euro. De Fisker Pear zal naar verwachting in 2024 arriveren.