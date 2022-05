82-jarige mag in F1-auto rijden tijdens de GP van Amerika

Uiteraard gaat het niet om de eerste de beste 82-jarige.

Bij de meeste 80-plussers vraag je jezelf af of zo iemand überhaupt nog een auto mag besturen, laat staan een Formule 1-auto. Als het om een voormalig F1-wereldkampioen gaat, verandert dat natuurlijk de zaak. Die zal op zijn 82ste vast nog wel een potje kunnen sturen. En de Formule 1-auto’s van vandaag zijn alleen maar beter in toom te houden.

De 82-jarige in kwestie is Mario Andretti, die afgelopen weekend aanwezig was bij de GP van Miami. Daar werd hem iets beloofd door McLaren-baas Zak Brown. Andretti had namelijk nog op zijn bucketlist staan om in een moderne F1-auto te rijden. Dit zei hij voor de microfoon van Martin Brundle, waarop Brown spontaan aanbood om deze wens in vervulling te laten gaan. Een glunderende Andretti ging hier maar al te graag op in.

Zak Brown is een man van zijn woord: hij laat nu via Twitter weten dat hij zijn woord gaat waarmaken de eerstvolgende keer dat het F1-circus weer in de VS is. Dat is tijdens de GP van Amerika in Austin, die in oktober op het programma staat.

Andretti wordt hiermee waarschijnlijk de oudste persoon die in een moderne F1-auto zal rijden. Tijdens historische GP’s komen wel vaker oude knarren in actie, dus we durven niet te zeggen of hij überhaupt de oudste persoon in een F1-auto is.

De oudste persoon die tot nu toe een (moderne) F1-auto heeft gereden is verrassend genoeg een vrouw. Renault bood in 2017 namelijk de 79-jarige Rosemary Smith een ritje aan in hun toenmalige F1-auto. Zij was in de jaren ’60 actief als rallyrijder.

In oktober is het dus de beurt aan Mario Andretti. Het is dan bijna veertig jaar geleden dat hij voor het laatst als F1-coureur in actie kwam. Dat was tijdens de GP van Las Vegas in september ’82. Als hij veertig jaar later weer op Amerikaanse bodem in een F1-auto mag stappen is het cirkeltje mooi rond.