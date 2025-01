Wandelen met reflecterende kleding in het donker is onveilig!

Jawel, je begeeft je nog steeds op Autoblog. En jawel: dit artikel gaat over auto’s.

Ben jij ook een van de vele wandelaars die er na het werk op uit gaan om de stappenteller flink op te krikken? Lekker bezig! Maar let wel goed op wat je aantrekt wanneer je naar buiten gaat. Draag je reflecterende kleding tijdens het wandelen? Dan blijkt uit onderzoek dat je juist gevoeliger bent voor auto-ongelukken. Tenminste, auto-ongelukken met jonge auto’s.

Het Amerikaanse Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) deed onderzoek naar de werking van automatische noodremsystemen op auto’s. Een eerder onderzoek toonde aan dat deze systemen overdag zorgen voor 27 procent minder botsingen met andere weggebruikers. Dit ligt heel anders in de avond. De sensoren die voetgangers moeten detecteren, hebben moeite om hen in het donker te zien. Het effect van het noodremsysteem is daardoor in het donker ”verwaarloosbaar” volgens het IIHS.

Wandelen met reflecterende kleding nog gevaarlijker

IIHS gebruikte een Mazda CX-5, Honda CR-V en Subaru Forester voor de tests. Er werd onderscheid gemaakt tussen overstekende voetgangers met donkere kleding en reflecterende kleding. Daarnaast werden de experimenten uitgevoerd onder verschillende lichtomstandigheden: zonder lantaarnpaal, met een beetje licht van een lantaarnpaal en veel licht van een lantaarnpaal.

De conclusie is duidelijk: voor crashdummies met reflecterende strips op hun kleding stopten de Mazda en Honda geen enkele keer. De Subaru deed dat wel in het donker en bij veel licht, maar met een beetje licht reed de Subaru zachtjes door.

Zou ie het halen of niet?

Zelfs een volledig reflecterende jas biedt bij de Honda geen extra veiligheid. In alle lichtomstandigheden rijdt de CR-V net zo hard door. De Mazda remt af van 40 km/u naar ongeveer 18 km/u en de Subaru gaat gelukkig wel helemaal stilstaan.

Volgens het onderzoek is het dragen van witte kleding het veiligst. Maar ook dan heb je kans dat een SUV tegen je aan rijdt. Zo remt de Mazda maximaal 38 procent af voor een overstekende wandelaar met witte kleding. De volledige uitslag vind je hier.

Er is nog geen oplossing

Nog wat opmerkelijks: De Amerikaanse instantie voor snelwegveiligheid heeft geen verklaring voor de moeite die sensoren hebben met het detecteren van voetgangers in het donker. Je zou dus kunnen zeggen dat de onderzoekers in het duister tasten.

Mensen kunnen de reflecterende strips goed zien, maar dat geldt niet voor de software. ”Helaas hadden de bewegende strips niet hetzelfde effect op de noodremsystemen die we hebben getest. Waarschijnlijk brengt het de sensoren in de war”, zegt onderzoeker David Kidd. Zijn collega roept fabrikanten op om hier naar te kijken en noemt het een ”zorgelijke blinde vlek”.

Daar kan de onderzoeker zomaar eens gelijk in krijgen. Steeds meer auto’s hebben een noodremsysteem en andere zelfrijdende functies. En wat te denken als zelfrijdende auto’s straks écht zo goed zijn als sommige automerken denken/hopen. Probeer dan maar eens te remmen in Tesla Cybercab als ie een wandelaar over het hoofd ziet.

Bron: Insurance Institute for Highway Safety