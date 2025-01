Bekende redenen om géén EV te kopen kloppen NIET

Mythes worden opgelost om jouw redenen om geen EV te kopen onderuit te halen.

Ken je het programma Mythbusters nog? Als je het platslaat, waren het wat vrienden die de grote vragen des levens beantwoordde met ja, nee of misschien. Denk aan: ‘Is een olifant bang voor een muis? (ja!)’ of ‘Kun je iemand doden door een muntje van een wolkenkrabber te gooien? (nee, maar een flinke wond hou je er wel aan over).

Helaas bestaat het televisieprogramma niet meer, want er zijn nog tal van mythes om te busten. Al helemaal in de hedendaagse autowereld. Gelukkig heeft Marktplaats een expert op het gebied van EV’s in huis om de feiten te scheiden van de fictie. Rick Verkuyl legt uit welke redenen om geen EV te kopen, onjuist zijn.

Meer dan de helft (57%) van de Nederlanders vindt het bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat zij de komende 5 jaar een EV zullen aanschaffen. Nederlanders een aantal misvattingen hebben over elektrische auto’s, die hen ervan weerhouden om een EV te overwegen. Rick Verkuyl, Head of Sustainability, bij Marktplaats, [EV-expert/head of automotive sales/head of sustainability] bij Marktplaats, ontkracht daarom vier veel voorkomende mythes.

Mythe 1: ‘Productie van EV’s is vervuilend’

Ja, een elektrische auto bouwen zorgt voor meer uitstoot dan het maken van een benzineauto. Kijk, da’s het leuke aan mythes busten: ze kunnen ook waar blijken te zijn. De vervuilendere productie komt door het ingewikkelde maakproces en de schaarse materialen die nodig zijn om de batterij te maken.

Maar dat is niet het hele verhaal. Over de gehele levensduur zijn EV’s een stuk duurzamer en maakt ie het qua uitstoot weer god. Verkuyl verwijst naar een studie: ”Volgens onderzoek van Milieu Centraal stoot een EV die achttien jaar lang gemiddeld 12.000 kilometer per jaar rijdt ruim 60% minder CO2 uit dan een brandstofauto die evenveel rijdt. Bij deze berekening is het productieproces van beide auto’s ook meegenomen.”

Mythe 2: ‘Stroom voor EV’s is niet duurzaam’

Ook hierbij zijn er twee kanten aan het verhaal, maar dit keer is de mythe grotendeels onjuist. Meer dan de helft van de stroom die we in Nederland gebruiken, is op een duurzame manier opgewekt. Je kunt dus nog rijden op ‘grijze stroom’, maar die kans wordt wel steeds kleiner.

Daarnaast kun je zelf – mits je hiervoor de financiële middelen hebt – zorgen voor groene stroom in je EV. Verkuyl: ”Als je zonnepanelen of een groene energieleverancier hebt en een eigen laadpaal kunt plaatsen, je auto zelf zo veel mogelijk met groene stroom opladen.”

Mythe 3: ‘EV-Accu’s worden niet gerecycled’

Het wordt soms beweerd, zelfs door gerenommeerde media, dat accu’s op de schroothoop belanden na gebruik in een EV. Gelukkig wordt hier aan gewerkt. Sterker nog, in Nederland zijn we goed op weg.

”Volgens Auto Recycling Nederland, die het recyclen van accu’s uitvoert, wordt op dit moment 63,6% van het gewicht van autobatterijen nuttig hergebruikt. In de nabije toekomst zal dit percentage door EU-regelgeving alleen maar stijgen”, weet de EV-expert van Marktplaats.

De batterij in jouw EV zal dus grotendeels hergebruikt worden. Waar gaat dat dan naartoe? Verkuyl: ”De meeste metalen worden weer hergebruikt en wat overblijft qua restmateriaal kan vaak ook worden gerecycled, bijvoorbeeld in de wegenbouw.” Helemaal hergebruiken gaat dus nog niet, maar helemaal niet recyclen; dat is ook allang niet meer van deze tijd.

Mythe 4: ‘EV’s hebben een hoger brandgevaar’

Dit is volgens de Marktplaats-medewerker een bekende misvatting over elektrische auto’s. En daardoor dus ook een van de verkeerde redenen om geen EV te kopen. ”EV’s vliegen niet vaker of makkelijker in brand dan ‘gewone’ brandstofauto’s. EV’s zijn nog nieuw, waardoor branden of ongelukken met deze auto’s vaak onder een vergrootglas liggen”, zegt Verkuyl.

Ook dit zuigt hij niet uit zijn grote duim: ”Uit onderzoek van DEKRA, een Duitse expertorganisatie voor verkeersveiligheid, blijkt juist het tegendeel waar: elektrische auto’s hebben een lagere kans op brand dan hybrides en brandstofauto’s.” De expert geeft wel toe dat brandende elektrische auto’s moeilijk te redden zijn. ”Het blussen duurt vaak lang en kost veel water. Gelukkig is de brandweer bezig nieuwe blusmethodes te ontwikkelen om hiermee om te gaan”, aldus Rick Verkuyl.

Voor je hieronder je gal spuwt: ik heb ook veel meer om geen EV te kopen. De actieradius is nog te mager, de techniek is snel achterhaald, banden gaan sneller op, het gewicht, de wegvallende financiële aanmoedigingen en de enorme afschrijving om er maar een paar te noemen.

Beschouw deze tekst niet als een advertentie voor EV’s, maar als een verzameling wetenswaardigheden over elektrische auto’s. Op de eerstvolgende kringverjaardag kun je nu wat onwaarheden uit de mond van Ome Frits met feiten weerleggen. Dat is ook wel eens lekker, toch? En nu eens kijken wat voor geinige occasions er allemaal op Marktplaats staan.

Bron: Marktplaats