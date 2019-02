Rijd mee in de BMW M4 M-town taxi

Samen met Dusseldorp BMW gaan we iets leuks doen. Met jullie ook nog eens.

De kleurstelling geeft het al weg, maar het taxibordje laten we op de openbare weg wel achterwege. Deze knalgele BMW M4 vroeg er bijna om: “Zet me in als taxi!” En dat is ook exact wat we gaan doen. Jij kan een lekker rondje met ons meerijden in de knalgele M4 Competition. Samen met Casper of mij (Wouter) rijden een lekker stukje, ouwehoeren lekker over auto’s in het algemeen en natuurlijk BMW en de M4 in het bijzonder. Vooraf of na de rit kunnen we nog een bakje koffie doen bij Dusseldorp BMW en ons een beetje vergapen wat er nog meer voor lekkers in de showroom staat. Klinkt dat als een strak plan?

De BMW M-Town taxi is een BMW M4 Competition en is uitgevoerd in Speed Yellow. De magistrale zes-in-lijn levert dus 450 pk en het sprintje naar de 100 doet de M4 Competition in 4 seconden rond. Natuurlijk laten we ook zien dat de M4 serieus snel is, hoewel in de buurt van de Dusseldorp BMW vestiging in Apeldoorn de begrensde topsnelheid niet gaan halen. Denk ik.

Mochten jullie Dusseldorp BMW (en MINI) nog niet kennen: Dusseldorp is de allereerste BMW dealer van Nederland. Al in 1959 opende de eerste vestiging in Nederland, wat ook betekent dat 2019 een bijzonder jubileumjaar wordt. Zo’n feestje vier je nooit alleen en daarom gaan wij samen rijden.

Waar: BMW Dusseldorp Apeldoorn

Wanneer: donderdagmiddag 14 maart 2019

Interesse: geef je op via deze link!