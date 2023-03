Wanneer is veel vermogen te veel vermogen?

Deze BMW M8 heeft namelijk te veel vermogen.

Energie is heel erg zeldzaam en kostbaar. Een litertje peut is nog maar net goedkoper dan een keurige Speyside Single Malt. Om brandstof te besparen en emissies te beperken rijden we daarom nu allemaal met auto’s met turbomotor óf een elektrische auto. Beide motortypes hebben het voordeel dat meer vermogen geen enkel probleem is.

Elektrische auto’s zijn nu nog vaak vrij eendimensionaal. In veel gevallen verhoogt de fabrikant (of tuner) in kwestie het vermogen, al dan niet flink. Als je vroeger 100 tot 150 pk extra wilde, moest een tuner een complete kit ontwikkelen met wilde nokkenassen, grotere kleppen, uitgeboord blok, mechanische compressor, extra koeling en ga zo maar door. Tegenwoordig zijn er zat auto’s die met enkel en alleen chiptuning al 100 pk extra kunnen leveren.

M8 met te veel vermogen

Bij de BMW M8 is dat niet heel veel anders. Met eenvoudige aanpassingen levert deze geen 625 pk, maar minimaal 700 pk. Maar wat als je meer moeite in de motor steekt? Wat is er dan mogelijk? Nou, daar kwam G-Power achter. Die pakten namelijk een beeldschone diep donkerrode (Rubinschwarz lijkt het op) BMW M8 bij de kladden.

De motor werd vervolgens voorzien van gesmede zuigers, zuigerstangen, twee enorme intercoolers en nieuwe turbo’s. Het geheel wordt vervolgens afgemaakt met een speciale ‘Deeptone’-sportuitlaat. Deze moet weer een beetje het originele V8-geluid voortbrengen. Eigenlijk klinkt de M850i beter dan een M8, dus we zijn benieuwd wat G-Power ervan gebrouwen heeft.

Het resultaat? 888 pk en 1.000 Nm! Had een BMW M8 dat nodig om beter te worden? Nee. Is het leuker? Ja. En daar is het natuurlijk allemaal om te doen. Wat het doet met de prestaties in dit geval, zeggen ze niet. Maar een topsnelheid van 330 km/u is uiteraard geen enkel probleem.

Aerodynamische stabiliteit

Qua uiterlijke aanpassingen hebben ze zich bij G-Power behoorlijk goed ingehouden. Zo is er bijvoorbeeld een bescheiden carbon splitter, precies op de locatie waar een drempel veel schade kan aanrichten.

Dan zijn er diverse velgdesigns waar je uit kan kiezen, helaas wel beide in het niet al te tijdloze ‘bicolor’. De spoiler aan de achterzijde is een tikkeltje vulgair, maar een auto die op zijn sloffen 330 km/u, mag wel een klein beetje aerodynamische stabiliteit hebben.

Minder opvallend is de motorkap. Deze is niet alleen lichter, maar laat ook de nodige extra koude lucht toe. Dan zijn er nog wat upgrades voor het interieur. Het stuurwiel geeft een bijzondere dimensie aan het woord kitsch, maar het zal mensen zeker blij maken. Uiteraard kun je bij G-Power zelf kiezen welke upgrades je precies wenst op je dikke BMW. Dus alleen de technische aanpassingen doen en de optische achterwege is mogelijk.

