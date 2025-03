Wansmaak Woensdag: de lelijkste E36 van Marktplaats

Waar zitten we in vredesnaam naar te kijken?

De E36 3 Serie is een populaire basis voor projectauto’s. Je koopt ze voor een prikkie en je kunt er vervolgens een uitstekende circuitauto van bouwen (bijvoorbeeld). Een E36-eigenaar is echter iets te ver gegaan met het pimpen van zijn auto. Het resultaat is geen tracktool, maar een onpraktisch gedrocht op wielen. Sorry, iets anders kunnen we er niet van maken.

De arme BMW is zwaar toegetakeld. Om te beginnen is de auto voorzien van een widebody in Liberty Walk-stijl. Dat kan in theorie best cool zijn, maar de uitvoering is om te janken. Wat ook niet helpt is dat de wielen nog gewoon de originele spoorbreedte hebben.

De wielkasten zijn nog niet eens het ergste. Dat zijn de bumpers en sideskirts, die bijzonder onprettig op het netvlies liggen. Van veraf, maar zeker van dichtbij, als je ook de jammerlijke staat van de lak ziet.

Het interieur is ook niet ontsnapt aan de modificatiedrift van de eigenaar. Hier zijn de nodige onderdelen geel gemaakt, om de binnenkant net zo onsmakelijk te maken als de buitenkant. Het is in ieder geval wel een samenhangend geheel op deze manier. Dat dan weer wel.

Niet geheel verrassend is het allemaal ‘show’ en weinig ‘go’. Het betreft een 318iS met 140 pk. Aan de motor is verder niks gedaan. Een stoplichtsprintje van een Toyota Yaris ga je dus gewoon verliezen, met je luchthappers op de motorkap.

Het is ook nog eens de E36 met de hoogste kilometerstand van Marktplaats: er staat 348.000 op de teller. Toch wordt er nog €4.000 voor gevraagd. Dat is wat ons betreft €3.500 te veel.

Met dank aan Koen voor de tip!