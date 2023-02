Zijn auto’s op zonne-energie nu zinvol of niet?

Nou, dat is de vraag die onderzocht gaat worden. TNO en Sono Motors gaan onderzoeken of auto’s die op zonne-energie rijden potentie hebben.

Dan denken we natuurlijk gelijk aan Lightyear. Dé Nederlandse autofabrikant dat een voertuig op de markt wilde brengen dat elektrisch was en opgeladen werd met zonne-energie. Helaas is de toko omgevallen, want er was niet genoeg poen. De productie van een dergelijke auto kost namelijk wel wat. Nu gaat TNO en Sono Motors onderzoeken of deze soort auto’s potentieel hebben. Lullig voor Lightyear, misschien hadden ze even op een dergelijk onderzoek moeten wachten.

Zonne-energie aangedreven auto’s

Het is natuurlijk een ideaal scenario: je hoeft je elektrische auto niet meer aan een paal te hangen maar hij wordt opgeladen door de zon. Maar hoe realistisch is dat nou?

TNO gaat samen met onder meer het Fraunhofer ISE, Sono Motors en IM Efficiency via een 3-jarige pilot genaamd SolarMoves onderzoek hiernaar doen. De pilot wordt uitgevoerd in opdracht van het directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer (DG MOVE) van de Europese Commissie. De Europese Unie (EU) gaat vol op het orgel wat betreft de afname van schadelijke stoffen en auto’s moeten er ook aan geloven. Alternatieven moeten dus goed onderzocht worden.

Binnen tien jaar moet er een emissievrij mobiliteitssysteem komen. De vraag is of dat gered gaat worden, want we zijn nog behoorlijk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Maar goed, ambities hebben kan altijd.

Emissievrij mobiliteitssysteem

Om hiertoe te komen zijn natuurlijk veel laadpalen en investeringen nodig. Elektrische auto’s zijn namelijk de heilige graal in alle plannen van de EU. Maar elektriciteit moet nog steeds opgewekt worden en dat gebeurt niet altijd op een groene manier. Tevens, als iedereen elektrisch gaat rijden levert dat veel vraag op. De hamvraag is of het netwerk dat wel aankan en of er wel voldoende aanbod is. Daar kunnen voertuigen op zonne-energie bij helpen. Eerder onderzoek wees uit dat dat zonnepanelen op elektrische auto’s ervoor kunnen zorgen dat deze op jaarbasis zo’n 25 procent minder hoeven te worden opgeladen.

Over zeven jaar zouden elektrische auto’s met zonnepanelen ongeveer 10 procent van de hele markt kunnen vormen. Tijdens de pilot worden modellen gecombineerd en geverifieerd door middel van monitoring en tests op de weg. Dit moet resulteren in verbetering van de techniek en meer inzicht hoe de infrastructuur eruit moet gaan zien.

Als je dit zo leest, lijkt een doorstart van Lightyear helemaal niet zo gek. De toekomst moet uitmaken of dit ook zo is.