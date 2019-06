Lezersvraag: autowassen op straat, wasbox of toch de automaat?

Waar ligt jouw voorkeur?

Het wassen van je auto. Voor de één is het therapie, de ander peinst er niet over en maakt uitsluitend gebruik van de carwash als het écht moet. Wist je dat er zelfs een complete cultuur is omtrent het hebben van een schone auto? Zo ben je in Japan een ransaap als je een vieze auto hebt. Een smerige auto straalt uit dat je zelf ook niet zo fris bent. Hier in Nederland heeft het meer met luiheid te maken denk ik.

Uit onderzoek van BOVAG Autowas- en Poetsbedrijven blijkt dat vorig jaar slechts 23 procent van de autobezitters thuis de bolide in de sop zet. In 2012 was dat nog ruim 37 procent. Begin 2017 vroegen we al eens door middel van een lezersvraag aan jullie hoe het zit met je autowasgedrag. We zijn inmiddels ruim 2,5 jaar verder en misschien denk je daar nu wel anders over. Zo is het in sommige gemeenten tegenwoordig verboden om auto’s op straat te wassen en zul je dus moeten uitwijken naar een wasbox.

Dat Nederlanders liever het werk aan een ander of een machine overlaten blijkt wel uit het onderzoek. Zo was in 2018 de geautomatiseerde wasstraat veruit de populairste locatie om de auto te wassen. Dan zijn er ook nog genoeg smeerlappen die never nooit de auto wassen. Er zouden zo’n 600.000 auto’s in Nederland rijden die nooit gewassen zijn. Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 1.000 respondenten. Hoe zit het met jouw wasgedrag? Laat het weten in de comments!

Fotocredit: @shelldewetering via Autojunk