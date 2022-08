Autowassen vanaf nu onwenselijk gedrag

Het autowassen is vanaf nu onwenselijk gedrag. Het is gewoon niet iets van deze tijd.

Het wordt telkens lastiger voor de petrolhead of autoliefhebber. En ja, er zijn vette EV’s dus die rekenen we gewoon mee! Maar de automobilist heeft het zwaar. Je betaalt je helemaal scheel aan accijnzen, MRB, verzekering én BPM bij aanschaf. Ja, bij een EV heb je fiscale voordelen, maar die dingen zijn erg duur.

Logisch dus dat je er trots op bent. Zelfs een relatief modale auto kost tegenwoordig een monstervermogen. Dus wat doe je? Inderdaad, je gaat zuinig met je auto om. Je brengt ‘m regelmatig naar de garage voor een beurt.

Autowassen onwenselijk gedrag

Je vervangt preventief onderdelen. En last but not least: je wast de auto geregeld. Welnu, dat autowassen blijkt dus onwenselijk gedrag te zijn!

Vanwege de droogte in Nederland hebben wer officieel een watertekort, zo kondigde het kabinet vandaag aan. Dat betekent dat het water verdeeld wordt middels wettelijke afspraken. Je voelt al op je sokken aankomen dat jouw auto niet onder de prioriteiten valt. Dijken en bepaalde natuurgebieden krijgen voorrang.

Harbers

Er was al een tijdje een dreigend watertekort. Dat is echter sinds vandaag een feitelijk watertekort. Het belangrijkste is om de natuurgebieden en dijken te voorzien van water. Vervolgens komen wij mensjes in aanmerking voor nat vocht. Zit je in de landbouw of een andere industrie: dan zul je moeten wachten op je water.

Minister Harbers van Infrastructuur Waterstaat zegt dat het qua drinkwater allemaal voor elkaar is en je daar niets van merkt. Wel wordt er gevraagd om goed na te denken als je de auto moet wassen en dat je het zwembadje beter niet helemaal kunt vullen. Dus volgende keer als je je vieze auto wil wassen, weet dat zelfs de VVD dat tegenwoordig niet meer bon ton vindt.

Via: Rijksoverheid.

Meer lezen? Dit zijn de beste schoonmaaktips voor de auto!