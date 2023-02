Extra lange laadpaalfile deze vakantie door NL’ers

De extra lange laadpaalfile op Elektrische Zwarte Zaterdag zal enorm zijn.

We zitten lekker in het winterportseizoen. Niets is leuker dan de ski’s in de skizak te doen, de auto vol te tanken met satansap om dan in één ruk naar de Alpen te rijden. Maar ja, die handige dieselauto van de zaak is al lang ingeruild voor een nieuwe elektrische auto van de zaak.

Maar hey, een elektrische auto heeft tegenwoordig best een aardige range. Dat niet alleen, het laden gaat ook nog eens sneller dan ooit. Dus met een paar stops om de benen te strekken en de verplichte Bockwurst te halen, kun je op je bestemming aankomen. Maar kijk even uit als je de komende vakantieperiode op skivakantie gaat.

Extra lange laadpaalfile

Het zal namelijk erg druk worden bij de laadstation komende vakantie. Accounts-reus KPMG heeft het onderzocht en ze verwachten dat er 8.000 tot 10.000 elektrische auto’s van Nederland naar Oostenrijk zullen rijden. Die moeten uiteraard allemaal laden.

Dat gaat nog en uitdaging worden, want het verbruik zal namelijk flink hoger liggen. De temperaturen zijn lager en de snelheden liggen hoger. En dan hebben we het nog niet eens over een extra dakoffer en extra zware belasting. De hele familie zit met hun bagage in de elektrische auto. Dus in plaats van twee keer laden, gaat het wel drie á vier keer worden voordat je op je bestemming bent aangekomen.

Maar hebben ze in Duitsland niet geïnvesteerd in extra laadpalen? Jazeker! Het is echt simpelweg niet voldoende voor de komende vakantie. Met name 25 februari gaat een ramp worden. Men sprekt dan ook over Elektrische Zwarte Zaterdag. Dan wordt er een extra lange laadpaalfile verwacht. De laadpalen liggen vaak BIJ de snelwegen, maar niet AAN de snelwegen. Dus je moet vaak even naar een Autohof rijden. Op 25 februari krijg je dan mensen die van en naar hun bestemming rijden.

Oplossingen?

Maar OK, het gaat dus allemaal moeilijk worden. Zijn er dan geen oplossingen? Jawel, KPMG adviseert om al iets te vroeg te gaan laden. Dus gooi je auto alvast in Keulen vol, het liefst eerder nog.

Dan kun je gewoon Frankfurt voorbij rijden – mits je je een beetje netjes rijdt – en weer laden bij Würzburg. Of Mannheim, als je niet zo’n grote range hebt. Mocht je in het noorden van het land wonen, is de A45 een handig alternatief. Die is minder druk en daar staan bijna honderd snelladers.

