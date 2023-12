Autorijden in Utrecht binnenkort onmogelijk

Amsterdam maakt het automobilisten al lastig, maar autorijden in Utrecht wordt binnenkort verleden tijd.

Utrecht is toch een beetje het woke strebertje van de polycentrische metropool die we de Randstad noemen. Zo introduceerde Amsterdam afgelopen vrijdag een nieuwe maximumsnelheid van 30 km/u. De gemeente Utrecht gaat daar met gemak overheen. Ze maken in Utrecht autorijden simpelweg onmogelijk.

Het gaat in het bijzonder om de zuidelijke kant van Utrecht Centrum. Niet alleen wordt de maximumsnelheid verlaagd, ook worden er simpelweg wegen afgesloten en kruisingen aangepast. Dit als doel om de automobilist het leven compleet onmogelijk te maken. In de wijk ‘Ledig Erf’ gaat men nog een stap verder: daar KUN je niet eens meer met de auto komen als de plannen doorgaan.

Autorijden in Utrecht bijkans onmogelijk

Zoals je kunt zien op de schilderijen, maakt de gemeente Utrecht plannen om de stad enorm divers te maken. Sterker nog, de impressies zijn zo progressief dat het aanstootgevend politiek correct is. Niet dat we vinden dat er alleen maar mannelijk roomblanke ariërs door de straten moeten marcheren, maar je kan ook doorslaan.

Dat doorslaan lijkt de gemeenteraad ook te doen. Want de plannenmakers en gemeenteraadslieden zijn voor alle aanpassingen, de bewoners zien het minder zitten. In werkgroepen hebben ze aangegeven dat een fietsstraat met toegang voor de auto een goed alternatief is, maar dat ze dus nog wel met de auto naar hun huis kunnen rijden.

Rücksichtlos

Die laatste nuance heeft de gemeente – uiteraard – niet meegenomen in de plannen. De enige partij die het een goed idee vond om de fietsstraat enkel en alleen voor fietsers te houden, was de fietsbond. Ja, je verzint het niet.

Op 19 december is er de raadsinformatie bijeenkomst. Dan kunnen de inwoners nogmaals protesteren voordat de raad het er ongetwijfeld rücksichtlos doorheen zal drukken. De kosten bedragen zo’n 15 miljoen euro aan overheidsgeld. Ach ja, met een paar boetes uitdelen ben je zo weer uit de kosten.

Keiharde nuance

Uiteraard is het dan nu tijd voor de broodnodige en inmiddels beroemde Autobog nuance. Natuurlijk, we kunnen moord en brand schreeuwen omdat we niet OVERAL met de auto kunnen komen. Maar moet je dit nu wel willen? Utrecht is sowieso een crime om met de auto doen. In veel gevallen laat de infrastructuur van stad ook niet nóg meer verkeer toe.

Utrecht was sowieso al niet een stad waar je graag met de auto naar toe gaat. Dus als ze zorgen dat ze langs de snelwegen veel parkeerplaatsen realiseren en een snelle tramverbinding naar de stad, is er niet zo’n probleem toch? Het enige dat je niet moet doen, is wonen in Utrecht. Aangezien verreweg de meeste Nederlanders buiten Utrecht wonen, is dat zo’n probleem.