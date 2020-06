Wat bezielde Subaru met de Casa Blanca?

De Subaru Casa Blanca zou vandaag de dag niet meer kunnen. In de nineties kon het eigenlijk ook al niet. Waarom bestaat hij dan?

Zelfs al ben je een doorwinterde autofanaat en weet je perfect alle uitvoeringen van een Volkswagen Golf op te noemen, dan nog durven wij te stellen dat heel af en toe je mond openvalt van verbazing bij sommige auto’s. Ondergetekende had zoiets toen in een Facebook-groep een foto werd gedeeld van een Subaru Impreza Casa Blanca.

Vreemd

Een stationwagon-versie van de Impreza is het vreemde er niet eens aan. Dat was een wat ongebruikelijk uitziende versie van de eerste generatie rallyheld. Je moet je echter voorstellen dat die rallyheld ook gewoon een ‘modale’ versie had, als sedan en dus als stationwagon. De WRX-versies zijn als de M-versies van BMW.

Wat de Casa Blanca vreemd maakt is natuurlijk de styling. Het lijkt alsof iemand wat obscure badges, chromen zooi en vreemde achterlichten heeft gemonteerd op een standaard Impreza. Dat was ook het geval, alleen degene die dat deed was Subaru zelf!

Retro

Aan de voorkant is het wellicht nog erger, maar daar komt wel tot stand waarom de Casa Blanca er zo uitziet. De ronde koplampen, grote chromen grille en velgen doen Brits aan, maar dan heel ver terug in de tijd. Een beetje wat de Jaguar S-Type probeerde, maar de Casa Blanca is gewoon een ombouw van een reguliere Impreza, niet vanaf de grond af ontworpen als een speciale retro-auto. Je kunt dan ook zien dat de koplampen in de bumper zitten en die bumper helemaal doorloopt tot waar de koplampen ooit zaten. De lijnen verraden dat het design ooit radicaal anders was.

Obsessie

De reden dat het deze speciale Impreza ooit bestond is een vreemde obsessie door retro namens de Japanners. Wat te denken van de creaties als die van Mitsuoka? Voor Subaru had het als voordeel dat de Impreza Casa Blanca er een beetje luxueuzer uitzag. Subaru is en was een leuk merk, maar je gaat er vooral heen voor de sportievelingen of de goedkope derivaten daarvan. Luxe, dat niet. Maar die luxe werd dus gecombineerd met een nogal veel onvoorstelbaar retrosausje wat de Casa Blanca een bijzondere machine maakt.

Zeldzaam

De auto die op Facebook gezet werd – en daar een ware storm van reacties opleverde onder stationwagon-fanaten – rijdt rond in Chili en is een import vanuit Japan. Dat is de enige markt waar de Casa Blanca geleverd werd, er zijn ongeveer 5.000 stuks van verkocht in 1999 en 2000. De wens om retro te zijn werd niet vervolgd en de Subaru Casa Blanca is een zeldzame eendagsvlieg. Een bizar idee met een nog vreemdere uitvoering.