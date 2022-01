Elektrische Silverado is er OOK al sneller dan de Cybertruck

Ook de elektrische Silverado is eerder dan de Cybertruck. Officieel!

Net als gisteren moesten we even aan de presentatie van de Tesla Cybertruck denken. Alle pick-ups waren in die keynote speech in technisch opzicht zwaar verouderd en leken allemaal sprekend op elkaar. De elektrische Cybertruck met zijn bizarre styling en specificaties was de toekomst. Top. Maar in nog voordat die auto in productie is, zijn er telkens meer concurrenten die in de tussentijd druk bezig waren met elektrische trucks.

Gisteren konden we melden dat Ford de productie van de F-150 Lightning verdubbelt om te kunnen voldoen aan de vraag. De Rivian R1S wordt al uitgelverd aan klanten en de GMC Hummer is ook al leverbaar. En daar komt nu nóg een model bij. Chevrolet heeft namelijk het doek getrokken van een compleet nieuwe elektrische pick-up, de Silverado EV.

Ventieldopjes

Je zou kunnen aannemen dat de Silverado EV een elektrische Silverado is, maar dat is niet het geval. De auto is helemaal vanaf de ventieldopjes opnieuw ontwikkeld door Chevrolet. De naam Silverado is zeer sterk (het is de derde best verkochte auto op zijn thuismarkt, dus logisch dat General Motors er graag gebruik van maakt.

Net als de F-150 Lightning is de elektrische Silverado vooral een heel erg stoere pick-up. Wel heeft Chevrolet ervoor gekozen om de auto een heel eigen smoel te geven. Daar zit ook een stukje wetenschap achter, want de Silverado EV heeft een zo ‘glad’ mogelijk vormgegeven neus. Achter die neus zit een flinke ‘frunk’.

Prestaties elektrische Silverado

Dan de cijfers. De elektrische Silverado heeft maar liefst 513 pk en 834 Nm. Op een volle accu kun je zo’n 640 km halen. De maximum laadcapaciteit is 3.629 kg en maximaal kun je er 9.072 kg mee trekken. Het is afhankelijk per configuratie uiteraard wat de exacte cijfers zijn qua laadcapaciteit en hoeveel je mag trekken.

Maar het mag duidelijk zijn dat je de auto in kunt zetten als werkpaard. Er komt ook een Silverado EV RST met meer vermogen (665 pk), meer koppel (1.056 Nm), als 513 pk en 834 Nm niet voldoende zijn.

Chevrolet gaat eerst deze dikke uitvoeringen maken. Later komen daar de eenvoudige versies bij. De instapper moet zo’n 40.000 dollar gaan kosten. De modellen die eerst geleverd gaan worden kunnen ‘meer dan 80.000 dollar’ gaan kosten. De elektrische Silverado is een ‘2023’ model, dus het zou kunnen dat deze aan het einde van het jaar in de VS geleverd gaat worden. Hopelijk zijn er ook wat marktkoopmannen die er eentje grijs importeren naar Nederland. Toch de ideale bedrijfswagen, nietwaar?