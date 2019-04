Wat doet de camera in het interieur van de Tesla Model 3?

Je stiekem filmen?

Dat Tesla’s een camerafestijn zijn wist je waarschijnlijk al. Meerdere camera’s die aan de buitenkant gemonteerd zijn worden onder meer gebruikt om Autopilot in goede banen te leiden. In het geval van de Model 3 zit er ook een camera aan de binnenkant. Het is nu niet zo dat Tesla in een handleiding laat weten wat die camera precies doet. Gelukkig is daar Twitter, waar CEO Elon Musk maar al te graag informatie deelt over zijn product.

Via het sociale netwerk maakt Musk duidelijk dat de camera in het interieur er natuurlijk niet voor niets zit. Elon (wij mogen Elon zeggen) wil met Tesla een soort concurrent voor Uber gaan lanceren. In een later stadium maakt het automerk alle details bekend, al is Musk niet te beroerd om alvast wat info te delen.

It’s there for when we start competing with Uber/Lyft & people allow their car to earn money for them as part of the Tesla shared autonomy fleet. In case someone messes up your car, you can check the video. — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2019

Wanneer jij als Model 3-rijder niet gebruikt maakt van je auto, moet het mogelijk worden deze uit te lenen aan een andere persoon. In tegenstelling tot Uber zit niet jij achter het stuur, maar zal de auto uitgeleend worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Autopilot een rit zelfstandig kan rijden en dat de passagier enkel achterin hoeft plaats te nemen. De eigenaar krijgt vervolgens geld voor het verlenen van deze dienst. Daar komt de camera in beeld. Door het vastleggen van beeldmateriaal weet je hoe een vorige gebruiker met de auto is omgegaan. Mocht er schade zijn, dan kunnen de beelden als bewijs worden gebruikt.

Het is nog maar afwachten hoe dit in de praktijk gaat werken. In een land als Nederland zorgde Uber al voor een shitstorm vanuit de taxi-industrie in het kader van oneerlijke concurrentie. Dit idee van Tesla gaat nog een stapje verder..

Fotocredit: @seba via Autojunk. Met dank aan Maurice voor de tip!