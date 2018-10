Is Tesla’s Autopilot wel het beste zelfrijdende systeem?

De vraag waarop je antwoord wilt hebben.

Vandaag de dag horen we veelvuldig over deels of volledige autonome systemen in straat- of conceptauto’s. Dankzij de grote schare volgers die de Amerikaanse autofabrikant door de jaren heen heeft verzameld wordt Tesla gezien als het merk met het beste systeem, maar de vraag is of dit feitelijk wel klopt. Er zijn immers voldoende fabrikanten met een eigen versie die misschien wel slimmer is of efficiënter werkt.

Het is eenvoudig om af te gaan op datgene wat de merken je zelf voorschotelen, maar voor een correcte weergave van de werkelijkheid moet je simpelweg terecht bij een betrouwbare bron. Het Amerikaanse Consumer Reports is neutraal en heeft in het verleden bewezen enkel de waarheid aan te willen tonen, dus ook voor dit onderzoek durven wij ze te vertrouwen.

Het onderzoek van de publicatie kijkt vooral naar de mate waarin de semi-autonome systemen de bestuurders betrekken bij het rijden en in hoeverre de auto’s zichzelf kunnen redden, wanneer nodig. Dit zijn twee zeer belangrijke aspecten van de huidige semi-autonome systemen, aangezien ze de taak hebben netjes te rijden zonder daarbij de bestuurder in gevaar te brengen.

Uit het onderzoek blijkt dat niet Tesla, maar Cadillac het beste uit de bus komt. Het zogenaamde Super Cruise scoort volgens hen het beste op het gebied van het monitoren van bestuurders. Dit dankzij de verschillende manieren waarop het systeem de automobilist in de gaten houdt. Middels een camera worden de ogen van de bestuurder in de gaten gehouden. Let deze niet voldoende op, dan waarschuwt Super Cruise op visuele, hoorbare en voelbare manieren om de bestuurder erop te attenderen dat er naar de weg gekeken moet worden.

Het grote nadeel aan Super Cruise is het gebruiksgemak. Cadillac heeft namelijk een systeem ontworpen dat niet heel intuïtief werkt. Dit lijkt echter een kenmerk te zijn van ieder van de geteste autonome systemen. Dat gezegd hebbende, van de vier systemen is Autopilot het meest eenvoudig te gebruiken. Dit betekent niet dat de vlag uit gegooid mag worden, want Tesla heeft grotere problemen. De elektrogigant schiet enorm tekort op het monitoren van de bestuurder. Consumer Reports wil het zelf niet hardop zeggen, maar dit zal ongetwijfeld in verband staan met de verschillende Autopilot gerelateerde crashes die de laatste maanden in het nieuws zijn gekomen.

Voor wat betreft Nissan’s ProPilot en Volvo’s Pilot Assist was het oordeel nog kritischer. Althans, Nissan is een merkwaardig geval. Zij blonken namelijk nergens echt in uit, maar waren tegelijkertijd ook bij geen van de aspecten dramatisch slecht. Volvo’s Pilot Assist, daarentegen, was dat wel. Het Zweedse semi-autonome systeem schoot op vrijwel ieder gebied tekort.

Hieronder bekijk je het complete overzicht.