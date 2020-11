Wat hebben de Mercedes E-Klasse en Honda e gemeen? - Autoblog.nl

Ze heten allebei ‘E’ maar de Honda e en Mercedes E-Klasse hebben ook allebei een prijs in de wacht gesleept.

De autoshow van Genève ging dit jaar een beetje anders dan normaal, maar één ding bleef hetzelfde: al op de eerste dag mochten we kennismaken met de Auto van het Jaar. Dat werd de Peugeot 208. Ook was er de Amerikaanse Auto van het Jaar, dat werd de Kia Telluride. Natuurlijk moeten we nog even wachten tot de Auto van volgend Jaar aan ons wordt voorgesteld, maar door creatief te zijn met modeljaren, kunnen twee auto’s alvast worden onthuld.

Motor Trend Car of the Year

De Amerikanen hebben door magazine Motor Trend een extra Auto van het Jaar. Er is dit jaar leuk spul vanuit de Amerikaanse hoek gekomen, maar die konden het niet winnen van iets Europeaans. De Mercedes E-Klasse is de Motor Trend Car of the Year. De vers gefacelifte E-Klasse gooide hoge ogen met zijn technologie, gecombineerd met een mooie, klassieke vorm van luxe.

Best opvallend, want de E-Klasse is geen compleet nieuwe auto. De verbeteringen van de W213 betreffen een facelift. Zo goed kan een facelift dus werken. De award gaat naar de E-Klasse in al diens vormen, dus van sedan tot stationwagon tot cabrio tot coupé, en van de basis-viercilinders tot de AMG-modellen. Chapeau, Mercedes!

Auto des Jahres Deutschland

Duitsland scoort in de VS, dus dan moet het in eigen land ook wel goed komen, toch? Nee, de Duitsers moeten hun winst uit handen geven aan de Japanners. De Honda e werd uitgeroepen tot de Duitse Auto van het Jaar. Het principe is hetzelfde als de Europese COTY-verkiezingen: een team autojournalisten jureert de belangrijkste auto’s van het jaar. De Honda e kwam als beste uit de verf in de allround-categorie, maar ook in de ‘New Energy’-categorie. De Japanners zijn er blij mee: de Honda e is de eerste winnaar van de Duitse Auto des Jahres-award die uit Japan komt.

Een mooie voorbereiding op het ‘Auto van het Jaar-seizoen’. Binnenkort zullen de genomineerden voor de Europese Auto van het Jaar wel weer binnen sijpelen, na de Autoblog Auto van het Jaar award aan het einde van het jaar natuurlijk.