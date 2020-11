Nieuwe CEO Lamborghini is oude bekende - Autoblog.nl

Met de CEO van Lamborghini de deur uit moest er een vervanger komen. Lamborghini besloot Back to the Future te gaan.

Alweer Lamborghini: na het onthullen van de Huracán STO is er meer nieuws vanuit Sant’Agata Bolognese. Zoals bekend moet er van wacht gewisseld worden bij Lamborghini. CEO Stefano Domenicali gaat namelijk elders werken. Hij wordt de nieuwe baas van de Formule 1.

Opvolger

Domenicali was de opvolger van Stephan Winkelmann. Deze Duitser begon bij Lamborghini in 2005 en bleef daar tot Domenicali hem opvolgde in 2016. Achteruit is soms ook vooruitgang: Winkelmann wordt namelijk weer CEO van Lamborghini. Om de vreemde situatie compleet te maken: dat kondigde eigenaar Audi vandaag aan.

Bekende naam

Goed, Stephan Winkelmann. Van 2005 tot 2016 CEO van Lamborghini en daarna werd hij Managing Director bij Audi Sport GmbH. In 2018, nog niet eens heel lang geleden, werd hij aan het roer gezet bij Bugatti. Een rijkgevuld, VAG-gevuld portfolio dus. Winkelmann werd herkozen omdat hij ‘de enige juiste man is voor deze taak’, aldus Markus Duesmann, de opvolger van Bram Schot als CEO van Audi. Overigens gaat Winkelmann niet weg bij Bugatti, maar blijft hij beide merken managen. Knap werk.

Impact

Ondanks de hele COVID-waanzin heeft Lamborghini niks te klagen. Winkelmann komt terecht in één van de hoogtijdagen van het merk. Ze boeren erg goed met natuurlijk de Urus als auto die daarvoor verantwoordelijk is. Kijken of het aan de CEO lag dat Lamborghini dit niet eerder kon bereiken.