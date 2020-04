World Car of the Year 2020 is voor het eerst een onbekende

De Kia Telluride sleept de award in de wacht. De kans is aanwezig dat je geen idee hebt wat voor auto dat is.

Rep ende roer toen begin vorige maand de Peugeot 208 de Car of the Year werd bekroond. Niks ten nadele van de kleine hatchback, maar het publiek vond de Tesla Model 3 of Porsche Taycan een betere kandidaat. Deze Car of the Year Award wordt wel eens verward met de World Car of the Year-prijs. De Peugeot 208 is het beste van Europa, voordat je denkt dat bijvoorbeeld Amerikanen zouden stemmen op een Peugeot die niet eens verkrijgbaar is op hun continent.

World Car of the Year

Dus is er altijd een klein beetje later de wereldwijde verkiezing. Meestal zijn de regels en de jury (en de wereldwijde wensen) een beetje anders, maar is de auto die wint ook te vinden in Europa. Vorig jaar was het de Jaguar I-Pace, maar ook de Volvo XC60, Jaguar F-Pace, Mazda MX-5 en Mercedes C-Klasse hebben de titel al eens gekregen. Dit jaar is de winnaar voor het eerst iets waar wij Europeanen weinig over te zeggen hebben.

Niet voor ons

De winnaar van de algehele titel is de Kia Telluride. Deze gigantische SUV heeft wat weg van de welbekende Volvo XC90, maar dan met een vleugje Aziatisch. De auto is qua grootte meer gericht op de Amerikaanse en Koreaanse markt. Wij vinden immers de Sorento al een vrij forse bak en de Telluride zit daar nog een gradatie boven.

Maar goed, dat betekent dus dat voor het eerst de WCotY is gewonnen door een auto die wij niet krijgen. Bijzonder, want wij zijn ook gewoon deel van de wereld. De Telluride blijft in het verre oosten en in het verre westen.

Vereerd, maar waarom?

And that’s all she wrote. Letterlijk, want waarom de jury viel voor de charmes van de Koreaanse SUV is niet bekend. Alleen een woordvoerder van Kia laat weten dat hij vereerd is dat de Telluride en Soul EV in de prijzen vallen. De rest van de awards luiden als volgt: