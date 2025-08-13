Wat heeft Max Verstappen nou weer gedaan?

Altijd weer die Max Verstappen…

Wat heeft Max Verstappen dan eigenlijk gedaan, vraag jij? Nou, niks eigenlijk. Ja, hij doet wel wat, maar dat is eigenlijk best prima. Vinden ook zijn grootste criticasters. En als we het over criticasters van Max Verstappen hebben, dan bedoelen we vooral…

Johnny Herbert inderdaad. Die heeft in een interview laten weten dat hij -zij het schoorvoetend- onze Monegaskische Racebelg gelijk moet geven. Maar waarin dan?Het gaat hier over het rijden in de simulator. Eerst onzin, volgens Johnny, maar nu krabbelt hij terug.

Max Verstappen heeft gelijk!

Johnny zegt vrij vertaald het volgende:

Ik zeg het met tegenzin, maar ik had nooit gedacht dat een simulator zo krachtig zou zijn. Het opent nieuwe dimensies in het racen en je traint ook nog eens bepaalde functies in de hersenen. Wanneer ik in een simulator reed, voelde ik een bepaalde soort gevoelloosheid die past bij een videogame. Maar dat kan ook in het echt optreden. Soms heb je niet het juiste gevoel in een auto, maar kan je daar beter mee omgaan door te gamen en simracen.”

En daarna komt ook de volgende aap uit de mouw. Omdat Max Verstappen al zo lang racet in de sim en het ook nu nog op vrijwel ieder vrij moment (ik zeg toch vrijwel?) doet, heeft hij een enorm voordeel op degenen die niet of nauwelijks simracen.

Omdat Max het al zo lang doet, zit het er gewoon in, zegt onze John. Hij hoeft nergens meer over na te denken; het gaat allemaal puur op intuïtie. Dat levert per saldo slechts een klein voordeel op, maar in de Formule 1 is elke minieme tijdswinst enorm belangrijk. Simracen is volgens Herbert dus ”een krachtig hulpmiddel dat enorm nuttig is gebleken”.

Alle jonge coureurs die het nog niet doen moeten ook goed luisteren naar wat de grootste criticaster van Max Verstappen tegen ze roept: “jullie moeten het doen, anders verliezen jullie!”

Dat heeft ons Maxje dus toch maar mooi voor elkaar gebokst… euhm gereden.