Innovatief EV-merk gaat de bietenbrug op (en daar kun jij van profiteren!)

Sono stuurt zo’n beetje de hele inboedel naar de veiling.

Ondanks investering op investering op investering is het Sono Motors niet gelukt om een revolutie in de autowereld teweeg te brengen. De zonneauto van het merk, de Sion, had de doorbraak moeten zijn nadat ook de enige concurrent, Lightyear, wegviel. Helaas is het ook Sono niet gelukt.

Sinds afgelopen dinsdag gaat Sono Motors door het leven als Sono Solar. Het bedrijf heeft de wens om de eerste zonneproductieauto op de markt te brengen volledig laten varen en focust zich nu op het aanbieden van haar systemen aan fabrikanten van grote voertuigen als bedrijfswagens maar ook vrachtwagens, trailers en touringcars. Met de naamsverandering sluit Sono het hoofdstuk als OEM van zonne-energieauto’s.

Sono-uitverkoop!

Een lekker begin voor Sono Solar dus, zou je zeggen. Je hebt de patenten, de know-how en een grote inboedel aan testmateriaal, toch? Nou, blijkbaar is de voorraad zo groot dat Sono een uitgebreide schoonmaak heeft gehouden en 267 veilingitems kan aanleveren op het Oostenrijkse veilingplatform Aurena.

We vinden intussen de veilingitems losse onderdelen als stoelen, deuren, deurpanelen en een elektromotor. Waarschijnlijk vind je de testvoertuigen wat interessantere aanbiedingen. De een is in een betere staat dan de ander. Er zitten ook wat crashauto’s bij en losse carrosserieën. Maar ook een prototype van de Sion in camouflage die je zo had kunnen spotten op vakantie wordt geveild. Van dat prototype lijkt het scherm gewoon te werken en ziet het er onder de motorkap ook druk en compleet uit.

Let wel: omdat dit prototypes zijn van de zonneauto hebben ze geen officiële goedkeuring om de weg op te mogen. Volgens het veilinghuis is er ook geen papierwerk aanwezig. Ook de prototypes met een kentekenplaat hebben geen goedkeuring voor de weg, noch papierwerk.

Mocht je handig genoeg zijn om de Sion af te maken, dan kun je hem wellicht laten keuren door de RDW. En mocht je nog wat onderdelen missen? Struin de veiling af voor het missende onderdeeltje en bied mee vanaf een euro of 12.

Bieden kan tot 9 september 10:00 uur. Op het moment van schrijven staat het hoogste bod op de gecamoufleerde Sono Sion op maar € 850, maar er is dus nog even te gaan.

Via Electrive