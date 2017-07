Wat het nieuwe garantieprogramma van Ferrari inhoudt

Ferrari komt met een nieuw garantieprogramma onder de naam New Power15.

Het klinkt als een nieuw scheermesje van Gillette, maar dat is hier niet het geval. Met het New Power15-programma krijgen nieuw geregistreerde Ferrari’s tot en met 15 jaar garantie. Het is in feite een uitbreiding van het eerdere programma. Het was namelijk al mogelijk om een garantie tot 12 jaar te regelen bij het merk uit Maranello. Ferrari introduceerde deze mogelijkheid in 2014.

Bij de aanschaf van een nieuwe Ferrari krijg je standaard drie jaar garantie. Daarnaast valt de bolide de eerste zeven jaar onder een gratis onderhoudsprogramma. De fabrieksgarantie kan eventueel worden verlengd met nog eens twee jaar.

Het New Power15-programma dekt problemen die kunnen voorkomen met de motor, versnellingsbak en ophanging. Of krakende Ferrari-stoelen ook onder de garantie vallen is niet bekend. Zowel nieuwe als tweedehands Ferrari’s komen in aanmerking voor dit nieuwe garantieprogramma.