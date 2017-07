Speel James Bond in de polder met deze Defender uit Spectre

Dit Hollywood-speeltje kan van jou zijn.

In Spectre (2015) zaten een aantal vette bakken. De film werd gesponsord door Jaguar Land Rover en dus werden de nodige auto’s van dit concern gebruikt. Onder andere de schitterende Jaguar C-X75 en diverse Land Rovers en Range Rovers. Naast auto’s van JLR zagen we ook de exclusieve Aston Martin DB10 op het witte doek.

Eén van de auto’s uit de film zal binnenkort worden geveild. Een zwarte Land Rover Defender van de bad guys. De auto werd gebruikt voor scenes in de Oostenrijkse Alpen. Voor de film werd deze Defender aangepakt door Special Vehicle Operations (SVO).

Het ding is op een aantal punten anders in vergelijking met een reguliere Defender. Zo werden er onder andere schokdempers van Bilstein geïnstalleerd, Recaro stoelen voor in het interieur en serieuze off-road banden voor de actie in de sneeuw.

De auto is straatlegaal en is sinds de filmopnames niet meer in gebruik genomen. De Defender zal in september te Londen worden geveild.

Fotocredit: RM Sotheby’s