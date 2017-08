Zeldzame Ferrari Daytona gevonden in een schuur

Een schuur vinden in Daytona moet nog wel te doen zijn. Een Daytona vinden in een schuur daarentegen...

Toch is dat laatste iemand gelukt in het pittoreske Japan. Vier decennia lang was de Daytona daar verloren geraakt in taalverwarring, maar nu is ‘ie dus weer terecht. Dat is goed nieuws voor de eigenaar van de auto. Het is namelijk niet zomaar een 365 GTB/4 ‘Daytona’, maar een uniek exemplaar met een aluminium body geklopt door Scaglietti.

Normale Daytona’s hebben een stalen koets, behalve de voor races bedoelde Competitizione‘s. Die laatsten hadden koetswerk van aluminium en plexiglas. Maar, zoals wel vaker het geval is bij Ferrari’s uit het verleden, zijn er af en toe speciale exemplaren gemaakt met afwijkende specs. Laat dit nu net zo’n auto betreffen: het is de enige straat-Daytona met aluminium plaatwerk. Daarnaast heeft deze Daytona ook de vaste plexiglas koplampen in plaats van de vaker voorkomende klapkoplampen.

De auto werd in juni van 1969 afgeleverd aan Luciano Conti, een mattie van Enzo Ferrari. In 1971 werd de auto echter al verkocht aan een man in Japan. Daar verdween de strakgelijnde coupĂ© met V12 uiteindelijk onder een doek in een schuur. Die geschiedenis herhaalt zich waarschijnlijk na 9 september, wanneer de auto geveild wordt door RM Sotheby’s. Naar schatting gaat de auto met een klein beetje ‘patina’ zo’n twee miljoen Dollar opleveren, dus ruwweg 200 procent meer dan de ex van Elton John. Dat doet zo’n zeldzaam ‘detail’ met een toch al gewilde auto.

Mocht je een dergelijke meerprijs van wat aluminium onderdelen echter toch iets te gortig vinden, kan je tijdens dezelfde veiling je geld ook stukslaan op onder andere deze LaFerrari Aperta, deze 333 SP, of deze 250 GT Cabriolet Series I.

Bedankt Dennis voor de tip!