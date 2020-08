Dit kost een Cadillac Escalade als bedrijfswagen in Nederland

Bijzonderder dan de zoveelste Amerikaanse pickup op grijs kenteken én comfortabeler is deze Cadillac Escalade als bedrijfswagen.

Heerlijk toch, zo’n huis op wielen. Voor de historische Nederlandse binnensteden is een Cadillac Escalade absoluut niet geschikt, maar op de buitenwegen kom je er prima mee uit de voeten. Onder aannemers en ondernemers zijn pickups als een Toyota Tundra, Ford F-150 en een RAM 1500 populaire bedrijfswagens. Je kunt echter ook een Cadillac Escalade rijden op grijs kenteken.

Toegegeven, voordelig is het nog steeds niet. Dit exemplaar uit 2018 staat op Marktplaats voor 69.000 euro. In vergelijking met een normaal geel kenteken ben je alsnog een klap goedkoper uit. Je mist natuurlijk wel een achterbank en je hebt donkere ruiten achter met een bedrijfswagen inrichting. Dit laatste valt toch niet zo op met een Amerikaanse auto. In de U S of A is het hebben van donkere ramen zo normaal als het hebben van een schuld op je creditcard.

Ondanks het feit dat deze Cadillac Escalade bedrijfswagen al twee jaar oud is, staat de teller volgens de advertentie op slechts 50 kilometer. Eigenlijk dus een fabrieksnieuwe auto. Bedrijfswerkzaamheden uitvoeren á Amerika in de polder in comfort en met een blaffende 6.2-liter V8 onder de kap. Jammer dat het alsnog 69.000 eurie moet kosten.