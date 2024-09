Wat is een Porsche wrak waard?

Misschien wel meer dan je denkt.

We schreven er onlangs al over. De behoorlijk bizarre Rudi Klein collectie. Een grote collectie stof met daaronder motorblokken, auto’s en wrakken. Bij RM Sotheby’s gaat de collectie onder de hamer. Nu de veiling aanstaande is, is het dus tijd om open kaart te spelen. De catalogus met alle afzonderlijke (204!) veilingitems staat online.

Wij doken er even in en waren toch weer redelijk verbaasd door de ‘estimates’ van sommige wrakken. Kijk mee en verwonder je over wat ze denken te kunnen krijgen voor auto’s die echt heel ver heen zijn.

Porsche wrakken, wat zijn ze waard?

De markt (de bieders dus), bepalen natuurlijk uiteindelijk wat ze deze Porsches waard vinden. Maar dat belet RM Sotheby’s niet om er stevige estimates op te plakken. Wat te denken van deze 1963 Porsche 356 B Carrera 2 2000 GS, die een restauratiebedrijf door een paar winters kan helpen. De estimate die daarop geplakt is? 100 tot 150.000 dollar! Het is er dan ook 1 van 96. Met de vermakelijke beschrijving: outrageous original specification including 70-liter fuel tank, compass, GT mirror. Blijkbaar zijn die onderdelen nog als zodanig te herkennen..

Maar het hoeft niet zo duur te zijn, want veel projecten die niet meer op hun wielen staan hebben een fors lagere geschatte veilingprijs. Wat te denken van deze twee. Een 1964 Porsche 356 C Coupe by Karmann voor 3 tot 6.000 dollar en een 1961 Porsche 365 B 1600 cab by Reutter voor 5 tot 10.000 dollar. Je hoort het Clint Eastwood bijna zeggen: Are you feeling lucky…?

Als dat je allemaal te ouderwets is, dan zijn er natuurlijk ook naast de 356’s nog wel een aantal 911’s en tientallen Porsche motorblokken in de aanbieding tijdens deze veiling. Wat te denken van deze 1965 Porsche 911, die origineel ooit Irish Green was. Vanuit de fabriek had deze zelfs een Webasto kachel. Ja echt. Als jij het helemaal ziet zitten in de restauratie van deze 911 SWB. Dan denkt RM Sotheby’s dat je ongeveer tussen de 3 en 6.000 dollar moet bieden.

En die 3 tot 6.000 dollar, dat zijn de estimates van de meeste wrakken die onder de hamer gaan. Allemaal met een No Reserve label. Dus wellicht gaan ze nog wel voor veel minder weg. Wat in ieder geval voor elk van de veilinglots geldt: voorzichtig op de trailer of bergingstruck tillen. Enerzijds om al het ongedierte dat er in leeft de kans te geven om te ontsnappen. Anderzijds om te zorgen dat ze niet simpelweg door midden breken, waar dat nog niet gebeurd is.

foto’s: Robin Adams voor RM Sotheby’s