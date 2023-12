Deze Porsche 928 is een originele Sonderwunsch vlakneus

Nee geen epische jaren ’80 tuning: deze Porsche 928 kwam op deze manier uit de fabriek rollen.

De Porsche 928 is een even epische als onbegrepen auto. Ondanks dat de auto in 1978 de auto van het jaar werd, is het nooit het belachelijke succes geworden waar Porsche op hoopte. Het moest immers de opvolger worden van de 911. Zo liep het niet, maar de 928 bleef wel in productie tot en met 1995. En inmiddels is het een (soort van) gewaardeerde klassieker geworden.

Als ‘grote broer’ van mijn eigen geliefde 944er, heeft de 928 een speciale plek in mijn autohart. Eigenlijk wil ik er een. Het is alleen wel een auto die niet heel goedkoop is om rijdend te houden. En ja, is dat dan de moeite waard? Eigenlijk vind ik de 944 ook stiekem gewoon wat mooier. Maar toch, elke keer als ik dan naar de specialist ga en daar weer een aantal 928-jes zie staan…Dan kriebelt het toch. Zeker als ‘ie zo’n geweldige pastel kleurcombo heeft.

Want ja, in de lange, lange productierun van de 928 is de auto geheel in Porsche-traditie natuurlijk een aantal keer geupdated. Persoonlijk ben ik fan van de vroege exemplaren, de S1 tot en met de S3. Later kwamen de S4 (met de rondere lampen voor en achter), de GT en de GTS. Die zijn technisch nog indrukwekkender en ook gewilder door de markt. Maar stiekem zou ik gewoon voor een vroege jaren ’80 unit gaan.

Het uiterlijk van de 928 is en was hoe dan ook een beetje wennen. Het lijkt eigenlijk niet op iets anders. De Italianen gingen in die periode en masse voor de wigvorm. Maar de 928 is meer een druppelachtig geheel. Niet iedereen was fan en ook de voorkant met de gekke kikkerachtige klapkoplampen moeten je ding zijn.

Bij de koper van deze 928 uit 1989, was dat laatste duidelijk niet het geval. Hij of zij wilde kennelijk wel een 928, maar dan met andere klapkoplampen. En om een of andere reden, ook met andere spiegels. U vraagt wij draaien, heeft het recent nieuw leven ingeblazen Porsche Sonderwunsch destijds gezegd. En zodoende is deze 928 met Flachbau neus en bijzondere spiegels tot stand gekomen. Het type rariteit waar wij liefhebbers ouderwets van smullen.

Helaas vertaalt zich dat ook in de prijs die de auto geacht wordt op te halen bij veiling. Als unieke 928 van eerste eigenaar, moet het apparaat eind januari ergens tussen de 195.000 en 300.000 Dollar op gaan leveren. Daar heb je ook een verzameling andere verschillende 928-jes voor. Maar ja, zo moet je er misschien niet naar kijken. Koop dan?