Deze VW T-Roc kreeg flinke oppepper

Als er geen T-Roc GTI komt, dan maar zo...

Het is één van de hipste Volkswagens van het moment, maar is onder de kap net zoals een normale Golf. Hiermee bedoel ik niet de gepeperde Golf R, die @Wouter kortgeleden reed. Zowel de motor als de prijs daarvan is verre van ‘normaal’.

De T-Roc is gebaseerd op de Golf en leent een groot aantal motoren, waaronder de 190 pk sterke 2,0-liter TSI. Deze krachtbron wordt in tal van sportieve VAG-modellen gelepeld en wordt dus ook ingezet in VW’s cross-overtje. Of er een lekkere GTI-uitvoering van komt weten we niet zeker, maar geen paniek! Abt heeft zich ermee bemoeid en presenteert een sportieve variant.

Wat betreft de visie van Abt, die doen een flinke schep bovenop de standaard (max) 190 pk. Er is namelijk 38 pk meer uitgepeuterd, waardoor de viercilinder turbomotor nu 228 pk levert. De standaard-ECU (Engine Control Unit) werd vervangen door een exemplaar van Abt. Deze chip geeft het blok meer de vrije teugel, wat resulteert in meer paardenkracht. Tevens is de maximale trekkracht toegenomen tot 360 Nm. Eerst was dit 320 Newtonmeter.

Als kers op de taart, voorziet Abt de T-Roc van een andere wielophanging. Tot slot is er keuze uit nieuwe velgdesigns, in de maten 18 tot 20 inch. Hoeveel euro van jou wordt verwacht, is niet genoemd.