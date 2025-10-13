Wat is Mercedes met deze enorme grille van plan?!

Mercedes teast een mysterieuze auto met een enorme grille.

Mercedes heeft zich lang afzijdig gehouden van de grillegekte, maar daar kwam vorige maand verandering in. De nieuwe GLC heeft een zeer prominente, verlichte grille. Het schijnt te werken voor BMW, dus Mercedes dacht: dat moeten wij ook hebben.

De GLC kennen we inmiddels, maar op Instagram deelt designbaas Gorden Wagener nu plaatjes van een nóg grotere grille. Deze zit op een mysterieus model, dat nog in schaduwen gehuld is. Het lijkt te gaan om een grote sedan of coupé, met Rolls-Royce-achtige proporties. Het is in ieder geval geen SUV, dat is alvast positief.

De ‘Iconic Grille’ van de GLC was al geïnspireerd op het verleden, maar dat is bij deze auto nog veel duidelijker. De grote, verticale grille voelt heel klassiek aan, evenals de ster op de neus. De kermisverlichting is dan weer iets minder traditioneel.

Verder is nog een raadsel waar we precies naar kijken. Het is in ieder geval niet de nieuwe S-Klasse, want die krijgt eerst nog een facelift. Het lijkt sowieso te gaan om een concept car, de vraag is of het een voorbode is voor iets concreets. Een gelimiteerd model in de Mythos-serie bijvoorbeeld. Wie weet.

Voor nu moeten we gewoon even afwachten, maar Mercedes heeft in ieder geval onze nieuwsgierigheid gewekt.