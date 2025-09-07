Mercedes’ GLC-kermis heeft 942 lampjes

De BMW iX3 mocht twee volle dagen shinen, maar de concurrentie is stevig. Hier is de splinternieuwe GLC, de bestverkochte Mercedes.

De nieuwe Mercedes GLC in het kort:

De eerste variant is de GLC 400 4MATIC, later volgen vier andere varianten.

Range tot 713 kilometer.

Bi-directioneel laden.

Grootste hyperscreen tot nu toe.

Optioneel vegan interieur

Mercedes-Benz gooit het over een andere boeg. De EQ-modellenreeks bracht niet het daverende succes waarop Mercedes gehoopt had, dus ab jetzt kun je bij nieuwe modellen ‘gewoon’ kiezen of je er een verbrandingsmotor of een elektromotor in wilt hebben. Het submerk Mercedes-EQ is in de ijskast verdwenen en modelnamen als EQE of EQS worden uitgefaseerd. De auto die je hier op de foto ziet luistert naar de pakkende naam Mercedes Benz GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie. Dat hebben we nu één keer volledig uitgeschreven en daar laten we het bij. Opvallend is wel dat in de persinformatie Mercedes-Benz zonder verbindingsstreepje wordt geschreven, maar dat nemen we verder voor kennisgeving aan.

Nieuwe designtaal

Er is natuurlijk meer over de nieuwe GLC te vertellen dan de naam alleen. Je hebt vast een oom die op familieverjaardagen na drie Heineken 0.0’s door de kamer tettert dat hij wel naar de kermis gaat als hij elektrisch wil rijden. Mercedes had z’n best kunnen doen om die nonsens te weerleggen, maar Mercedes besloot de shit te ownen en de complete kermis voorop de GLC te monteren: de grille heeft niet minder dan 942 lampjes. Die verlichte grille vindt in de komende tijd ook z’n weg naar andere modellen. Dat je de Chinese muur vanaf de maan kunt zien is een hardnekkige mythe, maar met deze hoeveelheid lampen lijkt het wel een kwestie van tijd voordat je de grotere Mercedes-showrooms vanuit de ruimte kunt waarnemen.

De grille is overigens wel mooi gemaakt en dat is precies wat het merk wil uitstralen: de grille moet niet alleen prestige en zelfvertrouwen uitstralen, maar ook laten zien dat Mercedes vakmanschap in huis heeft. Als je de auto op slot doet of van het slot haalt, verblijdt de GLC je met een animatie. Of zoals Mercedes het zelf zegt: ‘The new GLC greets you like a trusted friend.’

Die grille is overigens onderdeel van de nieuwe designtaal van Mercedes, maar die luistert nog steeds naar de naam Sensual Purity. Op de grille na lijkt het ook meer op een volgende fase van de bekende designtaal dan op een compleet nieuwe richting.

Eén motorvariant

Voor nu is de elektrische GLC 400 de enige variant die beschikbaar is. Elektrisch, met een WLTP-range tot 713 kilometer. De GLC maakt gebruik van 800-volt technologie, waardoor je op een lekker tempootje kunt laden: Mercedes belooft 303 kilometer extra range in tien minuten. Het navigatiesysteem maakt gebruik van Electric Intelligence, waarbij rekening wordt gehouden met laadstops. Als je gebruikmaakt van MB.CHARGE, het eigen laadnetwerk van Mercedes, kun je je plek aan de laadpaal ook reserveren. Je kunt de 94 kWh-batterij overigens ook gebruiken voor bidrectioneel laden, zowel Vehicle-to-Home (V2H) als Vehicle-to-Grid (V2G). Dat laatste is in Nederland nog niet erg ingeburgerd, maar het is in elk geval handig dat je je tosti-ijzer op de auto aan kunt sluiten.

Nieuw remsysteem

Het vervelendste aan iedere elektrische auto is het inconsistente gevoel in het rempedaal, maar Mercedes belooft dat daar bij de nieuwe GLC een eind aan komt. Mercedes belooft dat je niet merkt of er energie wordt teruggewonnen of dat je de ‘echte remmen’ gebruikt. En het moet gezegd: tijdens een passagiersritje voelden we dat ook echt niet.

Als bestuurder heb je de keus uit vier verschillende instellingen: D- (maximale recuperatie), D (standaard recuperatie), D+ (geen recuperatie) of D Auto (intelligente recuperatie). Als passagier merk je uiteraard niet hoe het rempedaal aanvoelt, maar onze chauffeur gaf aan de voorkeur te geven aan D Auto. Waarvan akte. Overigens is er ook luchtvering en achterwielbesturing leverbaar. Feitelijk is de GLC een van de meer voordelige modellen van Mercedes, maar je kunt dus alsnog de complete inhoud van de fooienpot bij de dealer achterlaten.

Hij heeft de grootste

Het MBUX HYPERSCREEN in de nieuwe GLC is het grootste scherm tot nu toe in een Mercedes. Het heeft een diameter van 39,1 inch — dat is op 7 millimeter na één meter. Over dat immense scherm schreven we al eerder. Je kunt er ook op gamen, maar als dat je ding niet zo is kun je er ook een haardvuur op afspelen. Als je dat graag ziet, heb je bovendien mazzel dat Mercedes volledig nieuwe stoelen ontworpen heeft, die stuk voor stuk komen met het Duitse AGR-label — een afkorting voor Action Gesunder Rücken.

Een groot verschil met voorgaande generaties van de Mercedes-schermen is dat het nu één groot scherm is; in voorgaande modellen waren het twee schermen die optisch aan elkaar verbonden leken te zijn. Er is een nieuwe virtuele assistent met Multi Agent Approach en verder kijk je hier naar het eerste auto-infotainmentsysteem dat AI-systemen van zowel Google als Microsoft geïntegreerd heeft.

Voor dierenvrienden

Bij de nieuwe GLC kun je kiezen voor een vegan interieur. Het is zelfs de eerste auto met een interieur dat gecertificeerd is door The Vegan Society. Toch levert dat je niet direct een erelidmaatschap van de Partij voor de Dieren op, want alleen het interieur is vegan — de rest van de auto niet. In iedere auto worden dierlijke producten gebruikt in de meest uiteenlopende onderdelen, van lijmen en rubbers tot lakken en airbags. Bovendien is het praktisch onmogelijk om een auto volledig vegan te maken door het grote aantal toeleveranciers. Met honderden toeleveranciers is het voorlopig nog ondoenlijk om te garanderen dat in de volledige keten geen dierlijke componenten worden gebruikt.

Hoe groot is ‘ie?

De nieuwe Mercedes GLC is 4,845 meter lang, hij is 1,913 meter breed en 1,644 meter hoog. De wielbasis blijft met 2,972 nét onder de drie meter. De draaicirkel is 12,1 meter en als je kiest voor de achterwielbesturing neemt dat af tot 11,2 meter.

De kofferbak heeft een volume van 570 liter en als je de bank neerklapt wordt dat maar liefst 1.740 liter. De frunk voegt daar nog 128 liter aan toe.

Hoe snel is ‘ie?

De topsnelheid van de GLC 400 is begrensd op 210 kilometer per uur, maar los daarvan is ‘ie lekker vlot: je sprint van 0 naar 100 in 4,3 seconden — met dank aan de 489 pk sterke aandrijflijn.

Mercedes belooft een verbruik dat tussen 14,9 en 18,8 kWh per 100 kilometer ligt, uiteraard afhankelijk van de uitrusting.

Ja, je caravan kan mee

Wat Nederlanders altijd graag willen weten: de caravan kan mee. De GLC 400 mag maximaal 2.400 kilogram trekken. Wat er dan van de actieradius overblijft, weten we niet. Maar goed, je benzineauto rijdt ook geen 1 op 15 met een paardentrailer aan de trekhaak. Mocht je een fietsendrager mee willen nemen, dan kun je daar ook met een gerust hart elektrische fietsen op zetten, want de maximale kogeldruk is 100 kilogram.

De grote vraag

Lekker, zo’n frisse GLC. Je ziet hem komende week op de IAA in München, waar ook de nieuwe BMW iX3 debuteert. En dat werpt gelijk de grote vraag op: is de nieuwe GLC goed genoeg om de iX3 te verslaan? Op het eerste gezicht lijkt de Mercedes wat conservatief naast de BMW. Het duurt echter nog even voor we met beide auto’s kunnen rijden. Een antwoord dat gebaseerd is op meer dan het uiterlijk alleen laat dus nog even op zich wachten.