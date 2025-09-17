Het interieur van de nieuwe Mercedes GLC brengt hoop

Hoop in barre tijden. De nieuwe Mercedes GLC komt het brengen.

Als je kijkt naar een nieuwe auto gaat het niet alleen over het uiterlijk en de aandrijflijn, maar ook of er genoeg knopjes in het interieur zitten. Want in dat tijdperk zijn we inmiddels belandt. Waar autofabrikanten keuzes maken tussen scherm of knopjes.

Ook de Duitse autofabrikanten experimenteerden volop met touchscreens. Volkswagen is daar op terug gekomen door weer knopjes aan te bieden in het interiuer. Het gezond verstand heeft ook inmiddels Stuttgart bereikt. Want Mercedes-Benz maakt goede keuzes met de nieuwe GLC en alle modellen die nog gaan komen.

Fysieke knoppen keren terug in de nieuwste generatie Mercedes-modellen, te beginnen met de GLC. Dat heeft het Duitse automerk bevestigd tegenover Autocar. Vooral functies die vaak gebruikt worden, zoals volume, rijmodi of het instellen van de temperatuur zijn gewoon veel prettiger met een knop of roller. Geen vaag gevoel met een touchscreen en maar hopen dat je op het goede ding hebt gedrukt.

Het scherm wordt niet kleiner

Helemaal terug naar het verleden gaat Mercedes niet, getuige de schermenmanie. De nieuwe GLC krijgt het grootste scherm ooit in een Benz met het 39,1 inch brede MBUX Hyperscreen. Er zijn gezinnen in Nederland die een kleinere televisie in de huiskamer hebben staan.

Dat enorme scherm moet je ding zijn, maar het is in elk geval positief dat er knopjes en rollers zitten op het stuur van de Mercedes GLC. Bovendien is het fijn dat dit niet beperkt blijft tot de GLC, maar dat dus alle nieuwe modellen van het merk deze behandeling krijgen.

Naast knoppen en schermen kijkt Mercedes nadrukkelijk naar kunstmatige intelligentie en stemcommando’s. Vooral in China, waar spraakbesturing extreem populair is, moet dat het verschil maken. Hier in Europa vinden we het maar ongemakkelijk om tegen onze auto’s te lullen. Ook al probeerde Michael Knight dit hier in het Westen heel normaal te maken in de jaren 80.

De nieuwe GLC laat zien dat Mercedes eindelijk zoekt naar een balans. Aan de ene kant hightech schermen, maar aan de andere kant fysieke bedieningselementen om het ergonomisch aangenaam te maken.

En eerlijk is eerlijk: als zelfs een merk als Mercedes toegeeft dat knoppen gewoon beter werken, dan is er hoop dat ook andere merken hun touchscreen-fetisj gaan heroverwegen. Tot die tijd kunnen we in ieder geval weer opgelucht ademhalen in de GLC.