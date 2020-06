Wat is Volkswagen van plan met Europcar?

Na de overname van Opel door PSA lijkt er nog een Frans-Duits onderonsje plaats te gaan vinden, dit keer tussen Volkswagen en verhuurbedrijf Europcar.

Keuzevrijheid, we houden er allemaal van. Of je nou fan bent van Hertz, Sixt, Avis of wat dan ook, de mogelijkheid om prijzen te vergelijken en de beste deal te kiezen is fijn. Het lijkt erop dat je daarom nooit te veel verhuurbedrijven kunt hebben.

Europcar

Eentje die al een tijdje meegaat is Europcar. Het van origine Franse bedrijf is op het gros van de vliegvelden van de wereld te vinden om je te voorzien van vervoer. Ondertussen is het een flinke naam en ze zijn niet meer weg te denken uit de sector. Geef toe, ook jij hebt wel eens een auto gehuurd bij Europcar.

Van hot naar her

Als je kijkt naar wie Europcar bezit en heeft bezeten is het allemaal wat onstuimig. Het begon natuurlijk als eigen onderneming maar viel later onder het regime van meerdere bedrijven, onder meer Renault. Wie ook één van de bezitters van Europcar was, in de jaren ’90: Volkswagen. Rond het jaar 2000 was het merk zelfs 100% aandeelhouder van Europcar. Dat veranderde in 2006 toen investeerder Eurazeo het bedrijf overkocht. Die zijn nog steeds de eigenaar van het bedrijf.

Terug in de tijd

Nu verhuurbedrijven in zwaar weer verkeren, kan steun vanuit alle hoeken komen. Volkswagen zag echter een mogelijkheid om die steun om te zetten in een overname. Het staat allemaal nog een beetje in de kinderschoenen en is vooral van horen zeggen, maar Volkswagen zou een overname van Europcar in ieder geval overwegen. Het zou het merk helpen met mobiliteitsoplossingen en tegelijkertijd een rots in de branding bieden.

Meerdere geïnteresseerden

Er is verder geen aanleiding voor Eurazeo om het bedrijf ineens te laten schieten, bovendien schijnt Volkswagen niet de enige te zijn die Europcar wel wil hebben. Ook investeerder Apollo Global Management zou zich gemeld hebben als geïnteresseerde. Wederom allemaal onder tafel: een officieel statement van alle drie de bedrijven ontbreekt. (via Automotive News Europe)

Image-credit: een Volkswagen als huurauto, door @patrick_koning op Autojunk.