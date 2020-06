Nu ook Nissan en Renault beschuldigd van sjoemelsoftware

Zou sjoemelsoftware door Nissan ook het woord van 2020 gaan worden?

Ieder jaar benoemd Van Dale het Woord van het jaar. In 2015 werd sjoemelsoftware het officiële Van Dale Woord van het Jaar. Dat jaar werd namelijk bekend dat Volkswagen software gebruikte om testresultaten te manipuleren. Of zoals Van Dale het zegt ‘software om de testresultaten van een apparaat positief te beïnvloeden, m.n. zulke software die in auto’s wordt gebruikt om de CO 2 -uitstoot gunstiger voor te stellen’. Nu ongeveer alle merken al langs zijn gekomen was het eerder vandaag de beurt aan Daimler (Mercedes) en is er nu ook een aanklacht over sjoemelsoftware tegen Nissan en Renault ingediend.

Niet alleen sjoemelsoftware op diesels

De juridische afdeling bij Nissan krijgt het opnieuw druk. Een Brits advocatenkantoor, Harcus Parker, wil namelijk een claim doen van een schadevergoeding van 5.000 pond (5.500 euro). Volgens het advocatenkantoor heeft Nissan samen met Renault namelijk sjoemelsoftware op 1.4 miljoen auto’s gebruikt. Deze auto’s zijn geregistreerd in Brittannië. Waar we bij andere merken alleen gesjoemel met diesels zagen blijkt het hier ook om 100.000 benzineauto’s te gaan. Het blijkt hier te gaan om de 1.2 TCe motor in de Qashqai. Deze motor ligt ook in de Clio en Capture maar daar wordt niks over gezegd.

Al sinds 2017 is de sjoemelsoftware bekend

Volgens het advocatenkantoor stelde het Ministerie van Transport al in 2017 vast dat er gerommeld was met de emissiewaarden. Ondanks dat er gevraagd is om de software bij te stellen is dit volgens Harcus Parker niet gebeurd. Beide fabrikanten ontkennen dit nieuws en geven aan dat al hun auto’s voldoen aan de geldende emissienormen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau, Emission Analytics, heeft gemeten dat de 1.2 TCe benzinemotor 16x meer stikstof uitstoot dan opgegeven volgens de oude meetmethode. Dit verhaal zal dan ook nog zeker een staartje krijgen. Zou sjoemelsoftware dan nu ook gewoon weer het woord van 2020 worden?

Bron: BBC