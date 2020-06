Zon schijnt: Nederlanders denken dat ze meer willen fietsen

Al blijft de redactie met dit weer liever bij de airco zitten

Het is juni, boven de 25 graden en droog. Schijnbaar klinkt die combinatie voor veel Nederlanders als het ultieme fietsweer. Elektrische fietsen vliegen de winkel uit. Ook onder leaserijders schijnt een grotere behoefte naar fietsen te zijn. Uit onderzoek van ALD Automotive blijkt dat 19 procent van de professionals verwacht vaker de fiets te gaan pakken. 63 procent heeft wel oor naar een combinatie van de auto en een fiets. Zouden zij dan toch stiekem de regen willen ontwijken?

We hebben nu een neerslagtekort en een aangename temperatuur. Er is onderzoek gedaan onder 1.500 professionals waarvan 19% dus vaker de fiets wilt pakken. 26 procent noemt COVID-19 als reden om de tweewieler vaker uit het schuurtje te halen. Ook redenen als vitaliteit, budgetoverwegingen en duurzaamheid worden gegeven om de fiets boven de leaseauto te kiezen. Het gemak dient de mens. Onder de jonge professionals zou de helft voor een elektrische fiets kiezen.

Natuurlijk is een fiets duurzaam, geen uitstoot tijdens het gebruik. Je blijft in beweging dus in die zin ook nog een vitale keuze. Geen bijtelling, benzine of hoge onderhoudskosten. Hooguit een keer een lekke band die vervangen moet worden. Lettend op de kosten lijkt een fiets geen verkeerde keuze voor woonwerkverkeer. Maar we wonen in Nederland met een gematigd zeeklimaat. Volgens weergoeroes valt er zeven procent van de tijd neerslag. Je bent overgeleverd aan de weergoden en die zijn in ons kikkerlandje ontzettend onvoorspelbaar.

Zouden deze 1.500 ondervraagden ook voor de fiets hebben gekozen met deze tropische temperaturen van meer dan dertig graden. De redactie kiest ervoor om bij de airco te blijven zitten. Wij zijn benieuwd of we deze Nederlanders in het najaar met een gele poncho over het fietspad zien razen die meer willen fietsen. Stiekem verwachten we dat deze Nederlanders vooral willen fietsen tijdens de ideale omstandigheden.

Fotocredits: @mastemaker via Autojunk