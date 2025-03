Tip van de dag: investeer NU in Tesla

Let op: u kunt uw inleg verliezen.

Tesla is aanhoudend negatief in het nieuws en de verkopen krijgen – vooral in Europa – flinke klappen. Het aandeel van Tesla zit daarom ook niet op een hoogtepunt. Maar misschien is dat juist het uitgelezen moment om Tesla-aandelen te kopen…

Dan moet er natuurlijk wel uitzicht zijn op een stijging van de koers. Het aandeel zit de laatste dagen weer een beetje in de plus, maar ligt alsnog een stuk lager dan aan het begin van het jaar. Toen heerste er een Hosanna-stemming, na de verkiezingsoverwinning van Musk… eh… Trump.

Tesla heeft echter nog een gouden toekomst voor de boeg. Dat zeggen niet wij, maar topbelegger Cathie Wood. Zij verwacht dat het aandeel van Tesla over 5 jaar op 2.600 (!) dollar staat. Ter vergelijking: het aandeel staat op het moment van schrijven op 283 dollar.

Waarom ziet mevrouw Wood de toekomst van Tesla zo rooskleurig in? Het antwoord is simpel: Robotaxi. Daar zou nog een enorm groeipotentieel in zitten. Volgens Wood zitten er enorme marges van wel 80% op het aanbieden van Robotaxi-service. Dit zou dus heel lucratief kunnen zijn voor Tesla. Volgens de topinvesteerder vertegenwoordigen Robotaxi’s over 5 jaar 90% van de waarde.

De prognose van Wood lijkt ons wel heel erg optimistisch, maar het zou zomaar kunnen dat het aandeel van Tesla weer flink gaat stijgen de komende jaren. Maar van ons moet je niks aannemen, want wij hebben totaal geen verstand van beleggen.