Wat kost een degelijke modale familieauto eigenlijk?

Beetje voor papa, beetje voor mama en een hoop voor het kroost. De ideale modale familieauto moet nog best een hoop kosten.

Er zijn soms van die auto’s die je wel aanraadt, maar niet zelf koopt. In het geval van ondergetekende zijn dat auto’s als de Toyota Yaris bijvoorbeeld. Waar wij als liefhebbers een nauwe band onder houden met de garagehouder en elke overgebleven euro investeren in onze auto’s, zijn er ook zat nuchtere mensen die autorijden al duur genoeg vinden en gewoon deugdelijk transport willen.

Een andere auto die geregeld voorbij komt is de Skoda Octavia Combi. Meer ruimte dan een BMW 3 Serie, maar geprijsd als een Volkswagen Golf waarmee de auto veel techniek deelt. Skoda heeft sinds vandaag een speciaal model dat eigenlijk precies genoeg is voor iedereen.

Als je meer nodig hebt, heb je je prioriteiten niet op orde. Als je het overdadig vindt, moet je je doelen bijstellen. Want dames en heren, dit is namelijk de Skoda Octavia Combi Sportsline Business.

Skoda Octavia Combi Sportsline Business

Dat is een modale familieauto die in principe alles doet wat je er van kunt verlangen. Het Sportsline-pakket behelst items als 17 inch lichtmetalen patta’s (18 inch is optioneel), zwarte grille, zwarte raamstijlen en zwarte spiegelkappen. Ook zit het Business pakket erop, dus navigeren en handsfree bellen kan gewoon.

Onder de kap ligt de 1.5 TSI Evo, een viercilinder benzinemotor die er 150 pk uitperst. Niet extreem veel, maar gewoon prima om vlotjes te kunnen rijden. De sprint van stilstaand naar 100 km/u is in 8,4 seconden achter de rug en de topsnelheid bedraagt 224 km/u. Niet verkeerd toch voor een familieauto? Standaard heb je de zeventraps DSG. Ook handig: je kan tot 1.500 kg trekken.

Prijs modale familieauto

Dan de prijs van dit alles: 39.990 euro all in. In eerste instantie is dat een bak geld voor een Skoda Octavia. Maar tegenwoordig zijn auto’s erg duur en geld niet zoveel meer waard. Kijk eventjes wat de rest kost als je een modale familieauto zoekt. Een kale Golf Variant 1.0 driecilinder met handbak is tegenwoordig ook al 37.240 euro. Oh, en die lakkleur (Energy Blue) is gewoon helemaal standaard.

Zit er dan een addertje onder het gras? Bwoah, wel een beetje hoor. Het huidige model werd destijds in 2019 onthuld, dus een facelift zit er een keertje aan te komen. Oh, en de Octavia Sport Business met 1.5 TSI en DSG kostte vorig jaar nog 36.520 euro…