Wat we kunnen verwachten van de nieuwe Audi RS6

Het speculeren is begonnen!

Zoals de meesten het ondertussen wel weten: de nieuwe Audi A6 is vorige week onthuld. De grote middenklasser van Audi is zuiniger, sneller, sportiever en luxer dan voorheen. Helemaal geweldig natuurlijk, mocht je willen weten wat het verschil is tussen de nieuwe en de oude kun je hier het overzicht van @ikschrijfookoverautos bekijken. Iets anders wat er standaard gebeurd bij de introductie van een verse Duitser is de speculatie omtrent een nieuw topmodel.

Het heeft maar een paar dagen geduurd, maar de eerste renders hebben de redactie intussen bereikt. In dit geval slaan we de S6 over en gaan we meteen door naar de RS6. Normaal gesproken zie je duidelijk dat het een (slechte) shop is, maar in dit geval ziet het resultaat er blubberdik uit. De kenmerken van de laatste generatie RS4 zijn toegevoegd aan het ontwerp van de nieuwe A6. Zo veel is duidelijk.

Aangezien de techniek van Porsches en Audi’s nogal overlap vertoont, hoef je geen raketgeleerde te zijn om in te schatten wat we kunnen verwachten met de nieuwe RS6. De kans is aanwezig dat Audi gebruik gaat maken van hybride techniek in de RS6 Avant. Inderdaad, techniek van de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. In die auto is de combinatie van 4.0 V8 biturbo met elektromotor goed voor 680 pk. Dat is misschien een beetje teveel van het goede, maar een mooie ronde 600 pk moet er minimaal inzitten. Zonder hybride technologie komt de Panamera Turbo tot een schamele 550 pk. Dat is niet voldoende om je te onderscheiden.

Immers, de concurrentie levert minimaal 50 pk méér dan dat. De BMW M5 levert precies 600 pk, de Mercedes-AMG E63 S komt tot 612 pk. Bij Mercedes-AMG kun je kiezen uit een sedan of stationwagon, bij BMW ben je aangewezen op een sedan. Er zijn twee RS6 sedans geweest (C5 en C6), maar een succes is dat nooit geweest. Toch, het ziet er best goed uit:

Over die concurrentie gesproken, daar wringt het toch wel een beetje. Kijken we naar ‘vroegah’, dan was de verdeling vrij duidelijk. De Mercedes-Benz E-Klasse AMG was een comfortabel kanon, de BMW M5 was de Ringtaxi pur sang en de Audi RS6 de wintersportkampioen. Nu maken alle concurrenten gebruik van bijna dezelfde soort techniek: V8 biturbo, automaat en vierwielaandrijving. Benieuwd hoe Audi zich gaat onderscheiden tussen het geweld van de tegenstrevers. Een ding is zeker: @Wouter en @CasperH zijn nu al aan het kibbelen wie de rijtest mag doen.