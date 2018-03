Hoeveel opties mis jij op deze 911 Turbo S?

Er zal er toch wel eentje zijn?

Full options. Het is eigenlijk een frase die niet bestaat. Bijna geen enkele auto is daadwerkelijk uitgerust met alle mogelijke opties. Zeker als het gaat om een Duitse premium-mobiel is het bijkans onmogelijk. Sowieso omdat sommige opties elkaar uitsluiten, je kan niet sportstoelen én comfortstoelen bestellen. Vaak levert het aanvinken van de duurste opties vaak een beetje een vreemde creatie op. Harstikke leuk om mee te stoeien in de configurator, maar niet om daadwerkelijk voor de stoep te hebben.

Daar dacht de eerste eigenaar van deze Porsche 911 Turbo S totaal anders over. Met name de ‘Porsche Exclusive‘ opties waren een favoriet. Zo is de auto gespoten in de speciale kleur ‘Lava Orange’. Ook de typeplaatjes zijn in kleur meegespoten, een optie van 432 euro! Mocht je een knaloranje Porsche over het hoofd zien, zijn de kofferklep en het dak getooid met twee heuse strepen. Opvallen ga je gegarandeerd doen is deze Porsche. In plaats van de standaard center-lock velgen heeft deze Turbo S de Sport Classic wielen. Ook het interieur is bekleed in de duurst mogelijke bekleding: Espresso-kleurig natuurleder.

Of de combinatie oranje met bruin een gelukkig is, laten we even in het midden. Het is in elk geval een heel bijzondere kleurstelling, net zoals ik op school ook altijd ‘bijzonder’ genoemd werd… Dan resten er twee vragen. De eerste is simpel: welke optie heeft deze auto niet? Een blik op de configurator leert ons dat ‘Privacy beglazing’ en glanzende sierlijsten niet aanwezig zijn, evenals donkere achterlichten. Tweede vraag: als je twee ton stuk slaat op een 911 Turbo, ga je dan voor deze of een kale Turbo Non-S zonder opties? Beide kosten immers dik twee ton. De advertentie kun je hier bekijken.