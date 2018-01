Porsche Cayman GT4 Clubsport is de nieuwe 911R

Die konden we aan zien komen...

Heet nieuws: d De Porsche Cayman GT4 Clubsport is tweedehands duurder dan nieuw! Binnenkort gaat er eentje onder de hamer bij RM Sotheby’s. De verwachte opbrengst is 200.000 tot 250.000 Dollar. Nieuw kostte Porsche’s kleine racebeest 110.000 Euro exclusief belastingen. De nog scherpere versie van de Cayman GT4 (rijtest) volgt dus ook wat waardeontwikkeling betreft de voetstappen van zijn grote broer 911.

Is het dan nog de moeite waard om er eentje op te pikken? Mjah, dat is natuurlijk de vraag. Voor hetzelfde geld kan je ook andere nieuwe supercars kopen die in de toekomst misschien nog appreciëren in waarde, of waar je met wat minder angst voor afschrijving in kan scheuren. Deze Cayman GT4 Clubsport heeft namelijk nog geen millimeter afgelegd in anger, zoals men pleegt te zeggen in het Engels. De auto is afgeleverd bij de klant en daarna vermoedelijk onder een doek verdwenen.

Een absolute schande uiteraard, daar de GT4 Clubsport volgens echte kenners zo’n auto is waar je nooit meer uit wilt stappen als je ermee aan het boenderen bent. De atmosferische zespitter uit de 911 Carrera S vlak achter je rug, de zestraps PDK die door de versnellingen heen ramt, de GT3-goodies die de auto telepathisch verbindt met het asfalt, dit is schmöllen met een vette ES-CEE-HAA. Bieden dan maar?