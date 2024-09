Lucid kondigt betaalbaardere SUV aan

Na jaren van elektrische auto’s in het hoge segment gaat Lucid het in de betaalbaardere hoek zoeken met een nieuwe SUV.

Het is een strategie die we bij meer nieuwe merken hebben gezien. Lanceer eerst dure elektrische modellen waar een flinke marge op zit, om vervolgens na enkele jaren met meer behapbare modellen te komen. Tesla is daar het bekendste voorbeeld van.

Lucid heeft tot op heden met de Air en de Gravity enkel auto’s in het gamma in het hogere segment. Wie niet shopt in de categorie 80.000 euro of meer heeft bij dit elektrische automerk uit de Verenigde Staten weinig te zoeken. Daar komt binnenkort verandering in, want het merk heeft een belangrijke aankondiging gedaan.

Zo zegt Lucid te werken aan een nieuwe SUV in een lager segment. Het merk mikt op een prijskaartje van minder dan 50.000 dollar. Dit zou naast de Gravity de tweede SUV worden van de Amerikanen.

Met deze aanschafprijs is een Lucid ineens voor veel mensen bereikbaarder geworden. Hier in Europa zou zo’n model kunnen concurreren met auto’s als de Tesla Model Y of een Kia EV6. In dit druk bevochten segment bevinden zich veel elektrische auto’s, dus Lucid kan het nog moeilijk gaan krijgen.

Het uiterlijk is nog een geheimpje. Gedeeltelijk dan. Met een teaser heeft Lucid een heel donker beeld van de aanstaande SUV vrijgegeven. De vormen van de elektrische auto zijn enigszins te zien. Net als het opvalend uitgeschreven Lucid op de motorkap.

Wie interesse heeft in zo’n goedkopere Lucid SUV moet wel geduld hebben. De Amerikaanse autobouwer wil in 2026 starten met de productie van dit nieuwe model. In vergelijking met de duurdere Gravity en Air moet je bij deze SUV denken aan een auto met goedkopere materialen en een kleinere batterij.

Het is straks het derde model voor Lucid. Dankzij een financiële injectie uit de zandbak kunnen de Amerikanen er weer tegenaan. De verkopen van de Air en Gravity alleen zijn niet voldoende om te blijven groeien. Met dit nieuwe kapitaal kan er gegroeid worden, een goedkoper model moet eindelijk zorgen voor de nodige volume bij het merk. Althans, dat hopen ze dan.